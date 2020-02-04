「中國有最好抗疫醫療」 巴基斯坦重申不撤僑

巴基斯坦一名醫生進入隔離病房。 美聯社 分享 facebook 「中國擁有治療這種疾病的最好醫療設施」，巴基斯坦駐中國大使哈什米（Naghmana Hashmi）2日重申不會因新型冠狀病毒肺炎疫情而從中國撤僑。她並表示，在武漢的巴基斯坦學生是安全的。中國外交部發言人華春瑩在回應記者提問時表示，中方將同巴方繼續密切溝通協作，維護好巴基斯坦在華公民的健康和安全。

觀察者網引述巴基斯坦Geo TV網站報導，哈什米表示，不應將巴基斯坦學生從武漢撤回國，因為巴基斯坦的醫療設施不足以治療新型冠狀病毒感染患者。她表示，中國擁有治療這種疾病的最好醫療設施。

哈什米指出，在武漢的巴基斯坦學生是安全的，此前確診的四名巴基斯坦人也在康復中，「武漢的飲食沒有問題」。而大使館完全理解一些學生的擔憂，並與湖北省官方保持著聯繫。「我想向我們的公民保證，巴基斯坦大使館和中國政府正在共同努力，確保他們的問題立即得到處理。」

報導指出，巴基斯坦總理衛生事務特別助理米爾扎(Zafar Mirza)1日曾對媒體表示，在完成14天觀察期之前，不允許任何巴基斯坦人從中國返回巴基斯坦。「我們不應該忘記，有來自120個國家的人生活在武漢，120個國家都認為中國採取了正確措施。」「我們是最擔心自己孩子的。但我們必須採取正確的措施，而不是跟風其他國家。」

米爾扎透露，在華巴基斯坦人約有2.8萬至3萬人，巴基斯坦駐華使館與所有在冊公民都有聯繫。

華春瑩在3日的例行記者會上表示，中巴是鐵桿朋友，有互幫互助的優良傳統。這次巴方堅定支持中方抗擊疫情，保持航線，並在全國範圍調集抗疫醫療物資支援中國，對於這份信任和信心，我們深表感謝和感動。中方將同巴方繼續密切溝通協作，維護好巴基斯坦在華公民的健康和安全。她並表示，「還有很多國家像巴基斯坦一樣，對中國抗擊疫情表達了充分的信心和信任，我們對此表示感謝。」