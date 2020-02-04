親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

哈利梅根可能住這 居民被教「像養貓一樣對待他們」

香港武漢肺炎致死首例 39歲患者心臟衰竭病逝

為何武漢肺炎各國撤僑時間都在半夜？韓媒曝「暗黑原因」

2020-02-04 10:10聯合新聞網 綜合報導

武漢肺炎延燒至今，確診人數超過2萬大關，僅中國境內便佔近九成，嚴峻情況使世界各國開始撤離僑胞，並實施入境檢疫，防衛病毒入侵。然而據韓媒觀察發現，各國撤僑班機幾乎都是摸黑載人、天亮飛離，其原因其實「事關中國國家威信」！

武漢肺炎疫情擴大，韓國已撤回僑胞。 圖／美聯社
武漢肺炎疫情擴大，韓國已撤回僑胞。 圖／美聯社
分享

由於武漢肺炎疫情擴大，不少國家紛紛以包機或專機等方式撤僑，台灣滯留武漢台商也終於在昨（3日）包機回台，不過若觀察各國僑胞離境時間，會發現幾乎全集中在深夜至凌晨時段。據韓國媒體《channel A》表示，這其實不是巧合。

韓國政府高層官員日前私下向媒體透露，中國政府要求他們撤僑包機必須晚上抵達、天亮前離開，因為「中國政府不想讓人民看到外國人白天逃離中國的樣子」。甚至原本說好的2架撤僑班機，也因中國表示「不想看到太多台飛機走」，才分次前往。

韓媒報導各國撤僑時間被限定在深夜至凌晨時段。 圖／channel A影片截圖
韓媒報導各國撤僑時間被限定在深夜至凌晨時段。 圖／channel A影片截圖
分享

該節目播出後，韓國論壇上砲聲隆隆，紛紛表示「無法理解」、「真的很自私，給全球帶來麻煩，卻還在講國家威信」。熱心網友轉貼此新聞至批踢踢，台灣網友也對這種掩耳盜鈴的方式感到相當無言，「這反而損國家威信好嗎」、「中國並不是在乎國際上的威信，而是政府對牆內人民的威信」「怕牆內人看到別人逃得走羨慕」、「中華文化陋習，死愛面子」。也有人搞笑回應「大白天的不能撒嬌啦」、「撒嬌當然只能晚上做」。

武漢肺炎肺炎
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

緬甸也停飛台灣？旅行社求救「228人滯留在曼德勒」

2020-02-04 10:44

流感每年全球致死65萬人 大家卻只注意武肺？原因恐是這個

2020-02-04 09:44

美首宗武漢肺炎確診病例出院 追蹤接觸56人

2020-02-04 10:19

南韓出現武漢肺炎第16例確診 病患自泰返國後發病

2020-02-04 10:13

武漢肺炎擴散 德航延長停飛中國航班

2020-02-04 07:41

安置撤回僑民 法國隔離像度假 澳洲送耶誕島拘留中心

2020-02-04 00:15

武漢肺炎疫情蔓延 波及全球觀光產業

2020-02-03 23:56

世衛秘書長籲勿限制旅行 卻說家人求他別去北京

2020-02-03 22:07

世衛執委會中方發言 指兩岸疫情溝通暢通

2020-02-03 21:38

全員逃走中！英國急尋4百位武漢旅客 韓國追65人下落

2020-02-03 21:26

英國防疫神經鬆 480名武漢抵英乘客仍失聯

2020-02-03 20:02

世衛秘書長再籲各國政府：無須為防疫 限制旅遊和貿易

2020-02-03 18:36

武漢肺炎延燒 全球60餘國拉起防疫封鎖線

2020-02-03 18:08

肺炎疫情續擴散！陸轟美扯後腿：沒幫忙還散播恐慌情緒

2020-02-03 17:36

菲律賓1死後…24國已確診 專家預測實際肺炎病例恐逾10萬

2020-02-03 17:01

防疫又要避免歧視…美大學防疫繃緊神經 禁師生赴中國

2020-02-03 16:46

白宮國安顧問肯定：中國這次處理比SARS透明

2020-02-03 16:46

法第2架撤僑專機返國 機上36人出現武漢肺炎症狀

2020-02-03 16:01

美國撤僑至空軍基地 像旅館可遠距工作

2020-02-03 14:35

武漢撤僑比一比！法國隔離在濱海度假村 享陽光美景

2020-02-03 14:29

武漢肺炎疫情延燒 美國再現人傳人病例

2020-02-03 14:26

紐時：武漢肺炎恐全球大流行

2020-02-03 14:24

武漢300澳洲人撤至耶誕島 居民恐慌

2020-02-03 14:23

武漢肺炎疫情延燒 衝擊兩岸空運

2020-02-03 12:59

武漢肺炎印度確診第2起 曾赴中國旅客恐將隔離

2020-02-03 12:02

武漢肺炎全球延燒 卡達航空即起取消往返大陸7航點

2020-02-03 11:53

武漢肺炎確診中國女子 遊韓國濟州時曾買退燒藥

2020-02-03 11:37

武漢肺炎加州增3例 全美累計確診個案達11例

2020-02-03 11:34

香港第14例武漢肺炎病患 確定1月31日未隨郵輪入基隆港

2020-02-03 11:25

U值媒／武漢肺炎—如果李小龍地下有知

2020-02-03 11:06

指涉武漢專家製造肺炎病毒 財經媒體遭推特停權

2020-02-03 10:26

韓中人民旅遊互訪 韓國決定禁止

2020-02-03 10:22

台義停航疏運專機僅一班 上千滯留台客慌亂

2020-02-03 10:17

美參議員羅姆尼、賈納德 批世衛等國際組織排除台灣

2020-02-03 09:56

因應疫情 各國和主要航空公司限制來往大陸一覽

2020-02-03 09:54

武漢肺炎致死率比SARS低？ 病毒專家：不見得

2020-02-03 09:53

紐時：武漢肺炎越來越像大流行病 如流感傳播全球

2020-02-03 09:49

武漢肺炎敲警鐘 陸滲透國際組織危及全球秩序

2020-02-03 09:43

韓議員防疫超奇葩！籲「比愛心」取代握手 網怒回國罵手勢

2020-02-01 14:51
看更多

熱門文章

大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣和護目鏡

2020-02-03 16:52

全球疫情地圖整理包／香港爆首例死亡 全球累計共427死

2020-02-04 10:45

世衛秘書長再籲各國政府：無須為防疫 限制旅遊和貿易

2020-02-03 18:36

湖北正妹曝隔離區是人間地獄 絕望留遺書怒斥：死不瞑目

2020-02-04 10:47

中研院示警：武漢肺炎病毒三大特性 恐成常態傳染病

2020-02-03 11:34

英大學研究：武漢肺炎擴散風險最高城市 台北居第三

2020-02-03 17:35

罷韓一周內破十萬 台灣基進：感謝韓粉等三種人

2020-02-03 12:59

武漢台商昨夜包機抵台 三人發燒、一童腹痛

2020-02-04 08:46

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

2020-02-03 19:08

不想被隔離？看病居然用這招 大鑽防疫漏洞...

2020-02-04 09:00

大陸疫情整理包／武漢肺炎一日又暴增64死 看每日疫情變化圖表

2020-02-04 09:10

注意手部衛生！廣州首次在門把手上發現武漢肺炎病毒

2020-02-03 12:15

幾經波折 武漢台商包機終於回來了

2020-02-04 00:17

口罩原料快斷貨 國防部派後備軍人進廠協製口罩也沒用

2020-02-03 22:59

全員逃走中！英國急尋4百位武漢旅客 韓國追65人下落

2020-02-03 21:26

武漢肺炎病毒 專家曝3個高危險區域

2020-02-03 22:03

武漢肺炎防疫 杭州全市實行封閉式管理

2020-02-04 08:51

實名制一人7天2片 蔡英文：健康民眾不需一律戴口罩

2020-02-03 23:03

因應武漢肺炎惹議 20萬網友連署要世衛秘書長下台

2020-02-03 17:54

香港醫護大罷工 港府再封海陸四口岸

2020-02-03 19:12

柯文哲爆隔離地惹議 苗博雅砲轟：公開透明不是遮羞布

2020-02-03 11:45

首批滯武漢台胞 今晚6時辦理登機直飛台灣

2020-02-03 11:52

施明德批馬管蔡英文戴口罩很低俗 建議蔡開國安會議

2020-02-03 14:27

香港武漢肺炎致死首例 39歲患者心臟衰竭病逝

2020-02-04 10:43

肺炎疫情續擴散！陸轟美扯後腿：沒幫忙還散播恐慌情緒

2020-02-03 17:36

建防疫收治場所 韓國瑜：我不是先知只是先辦

2020-02-03 19:28

首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

2020-02-03 13:54

罷韓送口罩？藍營痛批：罷韓罷到沒人性！

2020-02-03 11:43

武漢肺炎前線專家：患者後期易突發多重器官衰竭

2020-02-03 16:08

武漢肺炎／「惡貫滿盈」紅十字會 為什麼屹立不倒？

2020-02-03 18:52

大陸總病例數破1.7萬！習近平喊嚴懲失職

2020-02-04 00:50

自私四川男隱瞞旅遊史 返鄉不斷咳密切接觸逾百人

2020-02-04 09:32

SARS後首度徵調醫護 台商抵機場直送隔離

2020-02-04 00:09

影／口罩何時戴？ 防疫醫師要大家謹記「一不三要」

2020-02-03 18:39

返台包機由東航子公司上海航空執飛 第二批5日返台

2020-02-03 14:39

台商隔離地點是否公開？鄉民戰出最重要的是這點

2020-02-03 15:51

連夜跑超商買口罩 通勤族：7天2片怎麼夠？！

2020-02-03 22:47

影／火神山醫院8天蓋好收治病人 BBC：快到難以想像

2020-02-03 16:30

滯留武漢台商包機返台 那些年專機都載回哪些人？

2020-02-04 08:00

影／現在有必要戴口罩？ 公衛專長黃偉哲也這樣說

2020-02-03 15:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top