為何武漢肺炎各國撤僑時間都在半夜？韓媒曝「暗黑原因」

武漢肺炎延燒至今，確診人數超過2萬大關，僅中國境內便佔近九成，嚴峻情況使世界各國開始撤離僑胞，並實施入境檢疫，防衛病毒入侵。然而據韓媒觀察發現，各國撤僑班機幾乎都是摸黑載人、天亮飛離，其原因其實「事關中國國家威信」！

武漢肺炎疫情擴大，韓國已撤回僑胞。 圖／美聯社 分享 facebook

由於武漢肺炎疫情擴大，不少國家紛紛以包機或專機等方式撤僑，台灣滯留武漢台商也終於在昨（3日）包機回台，不過若觀察各國僑胞離境時間，會發現幾乎全集中在深夜至凌晨時段。據韓國媒體《channel A》表示，這其實不是巧合。

韓國政府高層官員日前私下向媒體透露，中國政府要求他們撤僑包機必須晚上抵達、天亮前離開，因為「中國政府不想讓人民看到外國人白天逃離中國的樣子」。甚至原本說好的2架撤僑班機，也因中國表示「不想看到太多台飛機走」，才分次前往。

韓媒報導各國撤僑時間被限定在深夜至凌晨時段。 圖／channel A影片截圖 分享 facebook

該節目播出後，韓國論壇上砲聲隆隆，紛紛表示「無法理解」、「真的很自私，給全球帶來麻煩，卻還在講國家威信」。熱心網友轉貼此新聞至批踢踢，台灣網友也對這種掩耳盜鈴的方式感到相當無言，「這反而損國家威信好嗎」、「中國並不是在乎國際上的威信，而是政府對牆內人民的威信」「怕牆內人看到別人逃得走羨慕」、「中華文化陋習，死愛面子」。也有人搞笑回應「大白天的不能撒嬌啦」、「撒嬌當然只能晚上做」。