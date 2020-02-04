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安置撤回僑民 法國隔離像度假 澳洲送耶誕島拘留中心

2020-02-04 00:15聯合報 編譯李京倫／綜合報導

澳洲耶誕島移民收留中心的醫療設施。（歐新社）
澳洲耶誕島移民收留中心的醫療設施。（歐新社）
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法國第二架撤僑專機二日抵達法國，機上共兩百五十四人，其中卅六人出現武漢肺炎症狀，這卅六人之中，十六名外國人士已經飛回各自的國家，另外廿人包括法國和非歐洲國家人士，將接受十四天隔離。

法國包機從武漢接回的僑民被安排在地中海沿岸城市馬賽西方卅公里、風景優美的濱海度假小鎮卡里勒魯埃，被隔離者一人一室，可在戶外活動，還可欣賞地中海美景。

法國衛生部公衛署長沙羅孟說，卡里勒魯埃入選是因為風光宜人和場地充足，「不可能把沒生病的人關在拘留中心」。

美國第一批從武漢撤離的僑民被安置在加州河濱郡馬區空軍基地，在基地內仍可遠距工作，兒童則在戶外遊玩。美國疾病控制及預防中心醫師奈特說，僑民安置區設在空軍基地中央。河濱郡公衛單位發言人說，僑民在基地內住的是類似旅館的房舍，可散步及運動。

近三百名澳洲人三日搭乘澳洲航空包機離開武漢，這些人將被送至耶誕島上幾乎空無一人的移民拘留中心，與醫師和護理師團隊度過兩周隔離期。耶誕島是位於印度洋東北部的澳洲海外領地，面積一百卅五平方公里，人口兩千，北距印尼首都雅加達約五百公里，東南距澳洲西岸首府伯斯約兩千六百公里。

被撤離的澳籍孩童家人擔心，耶誕島醫療設施和衛生狀況都對孩童不友善。部分家庭表示，他們寧願留在武漢，也不願孩子被送到耶誕島拘留中心。目前至少一百四十名澳洲孩童從武漢撤離。來自雪梨的澳洲僑民劉小姐說：「我們不是囚犯，政府怎能這樣做，讓我們待在拘留中心，而非適當醫療機構。」

武漢肺炎肺炎

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