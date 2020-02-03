全員逃走中！英國急尋4百位武漢旅客 韓國追65人下落

英國在當地有2位中國學生確診武漢肺炎後，民眾紛紛戴起口罩，現在倫敦也已陷入口罩荒。法新社 分享 facebook

武漢肺炎疫情延燒全球，各國紛紛訂定入境管制，日、韓拒絕來自疫區中國湖北省的外國旅客入境，美國更祭出2周內曾到訪過中國的外國人都無法入境的規定。但近日卻傳出，有480位來自武漢的旅客進入英國後行蹤不明；南韓政府也正在尋找65名自武漢入境的旅客。

根據《mirror》報導，英國政府日前開始尋找1561名來自武漢的旅客，目前215人已離開英國，866人脫離潛伏期，至今仍有480位旅客下落不明。英國已派出2架撤僑班機前往武漢，返國的僑胞需前往阿羅公園醫院（Arrowe Park Hospital），展開為期14天的防疫隔離。截至今日英國已出現2起武漢肺炎的確診病例，兩人來自同一個家庭，是約克大學的中國學生。

根據《韓聯社》報導，首爾市政府今（3）日表示，自武漢肺炎疫情爆發後，從武漢入境的205位旅客，如今有65人下落不明。首爾市政府將會與外交部、法務部、出入境管理事務所與警察合作，展開追蹤調查。目前韓國已有11起武漢肺炎的確診個案，今早再傳出一名女子曾到訪濟州島，返回中國後確診為武漢肺炎的案例。

韓國將於明日起，禁止來自中國疫區的外國人入境，曾到訪過湖北省的韓國人需於家中自行隔離14天，韓國政府也正在與濟州市政府研擬，是否應該暫停中國護照免簽證可進入濟州島30天的規定。