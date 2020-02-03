白宮國安顧問肯定：中國這次處理比SARS透明

白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O’Brien)2日表示，相形上次的嚴重急性呼吸道症候群(SARS)危機，中國對目前新型冠狀病毒導致武漢肺炎的疫情要透明得多，但北京當局迄未接受美國協助防堵疫情的提議。德國衛生部長史巴恩(Jens Spahn)則表示，七國集團(G7)正設想統一步驟，以防治這種傳染迅速的新病毒。

「路透」報導，布萊恩接受哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)節目「面對國家」( Face the Nation)專訪表示，比起以往疫情，中方這次遠為透明，這一點令美國激賞，但美國提議派聯邦疾病防治中心(CDC)等衛生專家前往中國，協助防堵這種像是流感又傳播迅速的病毒，北京尚無回應。武漢肺炎迄今在中國已造成300多人死亡。儘管如此，美國已準備妥當，繼續與中方合作。

布萊恩強調，美國有強大專業，而武漢肺炎引起全球擔憂；美國打算盡力幫助中國同僚，也已提議，但要看看北京當局是否接受。

國務卿龐培歐2日在中國的鄰國哈薩克表示，雖說CDC官員尚未獲邀進入中國，但已在當地協助抵禦病毒傳染到哈國。龐培歐對哈國官員表示，哈薩克與中國邊界那麼長，而中方是武漢肺炎的發源地，因此派CDC專家來此幫忙，如此哈薩克才不會碰到龐大疫情發作。

中國國家衛生健康委員會2日表示，截至1日，武漢肺炎已造成304人死亡，確診病例為1萬4380件。

經通報，武漢肺炎已傳播到20多個國家、地區，確診病例至少171件，包括美國、日本、泰國、香港、台灣及英國。衛生官員表示，美國確診兩例有8件，國防部正在準備居住所，供海外歸國而必須隔離的人居住。

在柏林，德國衛生部長史巴恩表示，他已與美國衛生福利部長阿查爾(Alex Azar)談過，尋求採取共同行動，而七國集團同意，準備為防疫召開會議。兩人也同意，隔離措施要對抗新冠狀病毒造成的全球威脅，沒那麼容易成功。