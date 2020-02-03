親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
政治
軍事
綜合

大陸公開求救 承認急需口罩、防護衣

防堵武漢肺炎達共識！ 全台大專院校延至3月2日後開學

防疫又要避免歧視…美大學防疫繃緊神經 禁師生赴中國

2020-02-03 16:46世界日報 編譯孫梁╱綜合2日電

美國大學中國留學生多，擔心校園被病毒攻破 美聯社
美國大學中國留學生多，擔心校園被病毒攻破 美聯社
分享
厄巴納-香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)距中國萬里之遙，卻是中國學生最多的美國大學之一，為避免校園和學生受到冠狀病毒的感染，校方停止了今年春季的中國學術交流計畫、禁止學生到中國訪學，並要求教職工遵守聯邦旅行禁令，不去中國旅遊。

芝加哥已證實發生美國首例人傳人的冠狀病毒感染，香檳伊大距芝加哥僅135哩，副校長卡勒(Robin Kaler)表示，為保證校園安全，學校必須採取一切可以採取的措施。校方探訪了150個來自武漢的學生，要求他們採取防範措施，如有患病跡象立刻就醫。

在美國的中國留學生超過35萬人，到中國學術交流的美國學生約1萬人。僅是龐大的中國學生人數以及學生宿舍易於病毒傳播的特點，就可使校園成為病毒在美國擴散的溫床，況且最近數周還有許多中國學生回國度假。

南加州大學的衛生人員表示，美國的大學是全球性的機構，因此是預防病毒的前線。

卡勒表示，他們學校約有5800個中國學生，在避免使校園受到冠狀病毒感染的同時又要防止排外，是校方面臨的挑戰，學校處理公共衛生危機時，必須在公共安全和個人自由之間取得平衡。卡勒表示，儘管要取得平衡，但學校在防範病毒上更願有過之而無不及。

南加州大學有6600名中國學生，也宣布禁止學生前往中國，並強烈建議教職工不要去中國，同時對校園的中國學生不加歧視。校方還鼓勵來自武漢的學生把他們的擔憂向輔導老師傾訴。

紐約大學(NYU)有6萬名學生，其中中國學生超過7000人，NYU上海學區已把開學時間推遲兩周到2月17日。NYU還開設了網路教學，可供受到開學延後和旅行禁令影響的學生選擇。校方發言人表示，他們對有中國旅行紀錄和可能接觸病毒傳播的學生特別關注，對每個有呼吸道疾病的學生嚴格篩檢。

芝加哥

延伸閱讀

精測1月營收創同期新高 啟動全方面防疫管制

武漢肺炎疫情 台中慈濟醫院祈禱消災倡茹素

武漢紅十字會爭議不斷 民營物流接手物資分配

防武漢肺炎全民搶戴口罩 抗煞專家：時機未到

相關新聞

菲律賓1死後…24國已確診 專家預測實際肺炎病例恐逾10萬

2020-02-03 17:01

白宮國安顧問肯定：中國這次處理比SARS透明

2020-02-03 16:46

法第2架撤僑專機返國 機上36人出現武漢肺炎症狀

2020-02-03 16:01

美國撤僑至空軍基地 像旅館可遠距工作

2020-02-03 14:35

武漢撤僑比一比！法國隔離在濱海度假村 享陽光美景

2020-02-03 14:29

武漢肺炎疫情延燒 美國再現人傳人病例

2020-02-03 14:26

紐時：武漢肺炎恐全球大流行

2020-02-03 14:24

武漢300澳洲人撤至耶誕島 居民恐慌

2020-02-03 14:23

武漢肺炎疫情延燒 衝擊兩岸空運

2020-02-03 12:59

武漢肺炎印度確診第2起 曾赴中國旅客恐將隔離

2020-02-03 12:02

武漢肺炎全球延燒 卡達航空即起取消往返大陸7航點

2020-02-03 11:53

武漢肺炎確診中國女子 遊韓國濟州時曾買退燒藥

2020-02-03 11:37

武漢肺炎加州增3例 全美累計確診個案達11例

2020-02-03 11:34

香港第14例武漢肺炎病患 確定1月31日未隨郵輪入基隆港

2020-02-03 11:25

U值媒／武漢肺炎—如果李小龍地下有知

2020-02-03 11:06

指涉武漢專家製造肺炎病毒 財經媒體遭推特停權

2020-02-03 10:26

韓中人民旅遊互訪 韓國決定禁止

2020-02-03 10:22

台義停航疏運專機僅一班 上千滯留台客慌亂

2020-02-03 10:17

美參議員羅姆尼、賈納德 批世衛等國際組織排除台灣

2020-02-03 09:56

因應疫情 各國和主要航空公司限制來往大陸一覽

2020-02-03 09:54

武漢肺炎致死率比SARS低？ 病毒專家：不見得

2020-02-03 09:53

紐時：武漢肺炎越來越像大流行病 如流感傳播全球

2020-02-03 09:49

武漢肺炎敲警鐘 陸滲透國際組織危及全球秩序

2020-02-03 09:43

葛蘭素史克將提供技術 加速研發冠狀病毒疫苗

2020-02-03 08:54

美第9例武漢肺炎 舊金山灣區婦女從陸赴美探親

2020-02-03 08:45

武漢肺炎 法國第2架撤僑專機約20人疑似出現症狀

2020-02-03 07:26

訪中旅客入境禁令今生效 華裔高價改簽機票搶回美

2020-02-03 06:08

研究發現 新病毒存在糞口傳染

2020-02-03 01:13

美東淪陷 波士頓確診美第8例

2020-02-03 01:04

「喝漂白水可清潔身體」…假消息滿天飛 臉書開鍘

2020-02-02 19:00

武漢肺炎疫情蔓延 印尼將暫停往返中國航班

2020-02-02 18:58

心慌慌！華人個個口罩出門 華埠取消年節活動

2020-02-02 18:52

連署停課、搶購口罩！美校園反華情緒升高 人人自危

2020-02-02 18:45

又一例武漢肺炎確診 中東阿聯增至5例

2020-02-02 18:19

影／全球防疫武漢肺炎 你該知道的6件事

2020-02-02 18:07

武漢肺炎有解？泰國醫師：抗流感、愛滋藥物加速痊癒

2020-02-02 17:37

韓議員防疫超奇葩！籲「比愛心」取代握手 網怒回國罵手勢

2020-02-01 14:51

香港宣布 27日零時起不准湖北省居民入境

2020-01-27 00:35
看更多

熱門文章

防疫照顧假 人資主管教你怎麼「請假」

2020-02-02 21:43

爆武漢台人隔離地點恐遭罰 柯文哲驚：要被抓去關了？

2020-02-02 19:21

全球疫情整理包／武漢肺炎美國再增1例確診 境外菲律賓1例身亡！

2020-02-03 08:20

武漢肺炎疫情未見緩和 湖北新增56例死亡、17,205例確診

2020-02-03 07:35

武漢肺炎一日暴增57死 累計死亡人數超越SARS

2020-02-03 08:53

中研院示警：武漢肺炎病毒三大特性 恐成常態傳染病

2020-02-03 11:34

口罩統一調度仍缺貨 指揮中心：實名制研議中

2020-02-02 20:07

大陸武漢肺炎病例創新高 專家憂：台灣也難逃

2020-02-03 09:44

國軍解口罩之亂！零經驗義務勞工 廠商打算這麼用…

2020-02-03 08:00

侯友宜建議用健保卡領口罩 經濟部：建議不錯會再研究

2020-02-02 20:50

注意手部衛生！廣州首次在門把手上發現武漢肺炎病毒

2020-02-03 12:15

爆台胞隔離地惹議 柯文哲：大陸疫情失控就是因為隱匿

2020-02-03 10:43

賴清德「準副總統」訪華府 台美斷交後最高層級

2020-02-02 22:37

網瘋傳南投出現確診 她闢謠更一句話點出關鍵

2020-02-03 07:17

獨／滯武漢台胞首批200多人 確定今日陸航包機回台

2020-02-03 09:21

紐時：武漢肺炎越來越像大流行病 如流感傳播全球

2020-02-03 09:49

柯文哲指安置所在陽明山 文大學生會：強烈籲審慎評估

2020-02-03 07:34

滯武漢台胞將返台！包機全程隔離 確診者不登機

2020-02-03 00:05

罷韓連署5天破11萬份！陳冠榮等人鞠躬90度感謝市民

2020-02-03 10:42

武漢封城 專家：造成病毒大擴散 但有助國外防疫

2020-02-03 09:14

首批滯武漢台胞 今晚6時辦理登機直飛台灣

2020-02-03 11:52

柯文哲曝光隔離場所？ 陳時中重話回擊：擅自公布可罰

2020-02-02 20:26

柯文哲爆隔離地惹議 苗博雅砲轟：公開透明不是遮羞布

2020-02-03 11:45

疫情嚴峻加上陸客歸零 台東綺麗渡假村推留職停薪應變

2020-02-02 19:11

武漢肺炎有解？泰國醫師：抗流感、愛滋藥物加速痊癒

2020-02-02 17:37

接回武漢台胞…柯文哲爆安置陽明山 衛福部傻眼

2020-02-02 23:48

武漢肺炎致死率比SARS低？ 病毒專家：不見得

2020-02-03 09:53

武漢肺炎／浙江多地今起「半封城」 限每戶只能一人出門採買

2020-02-02 17:43

罷韓一周內破十萬 台灣基進：感謝韓粉等三種人

2020-02-03 12:59

首批滯武漢台胞搭東航晚間9點抵台 第二批包機周內啟動

2020-02-03 13:54

擴大武漢肺炎防疫 溫州市列為二級流行地區

2020-02-02 20:10

返台包機由東航子公司上海航空執飛 第二批5日返台

2020-02-03 14:39

8天飆速完工…武漢火神山醫院今啟用

2020-02-03 00:05

武漢肺炎「重災區」溫州 調查：每例患者平均接觸16人

2020-02-02 21:44

罷韓送口罩？藍營痛批：罷韓罷到沒人性！

2020-02-03 11:43

柯文哲爆隔離地說漏嘴？ 詹順貴認為是精心算計

2020-02-03 12:24

武漢肺炎 法國第2架撤僑專機約20人疑似出現症狀

2020-02-03 07:26

防疫關鍵期！深圳廣州爆社區傳播

2020-02-03 00:10

隔離收容營設桃園某陸軍營區 國軍動員後備軍人做口罩

2020-02-03 10:42

訪中旅客入境禁令今生效 華裔高價改簽機票搶回美

2020-02-03 06:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top