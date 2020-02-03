防疫又要避免歧視…美大學防疫繃緊神經 禁師生赴中國

美國大學中國留學生多，擔心校園被病毒攻破 美聯社 分享 facebook 厄巴納-香檳伊利諾大學(University of Illinois at Urbana-Champaign)距中國萬里之遙，卻是中國學生最多的美國大學之一，為避免校園和學生受到冠狀病毒的感染，校方停止了今年春季的中國學術交流計畫、禁止學生到中國訪學，並要求教職工遵守聯邦旅行禁令，不去中國旅遊。

芝加哥已證實發生美國首例人傳人的冠狀病毒感染，香檳伊大距芝加哥僅135哩，副校長卡勒(Robin Kaler)表示，為保證校園安全，學校必須採取一切可以採取的措施。校方探訪了150個來自武漢的學生，要求他們採取防範措施，如有患病跡象立刻就醫。

在美國的中國留學生超過35萬人，到中國學術交流的美國學生約1萬人。僅是龐大的中國學生人數以及學生宿舍易於病毒傳播的特點，就可使校園成為病毒在美國擴散的溫床，況且最近數周還有許多中國學生回國度假。

南加州大學的衛生人員表示，美國的大學是全球性的機構，因此是預防病毒的前線。

卡勒表示，他們學校約有5800個中國學生，在避免使校園受到冠狀病毒感染的同時又要防止排外，是校方面臨的挑戰，學校處理公共衛生危機時，必須在公共安全和個人自由之間取得平衡。卡勒表示，儘管要取得平衡，但學校在防範病毒上更願有過之而無不及。

南加州大學有6600名中國學生，也宣布禁止學生前往中國，並強烈建議教職工不要去中國，同時對校園的中國學生不加歧視。校方還鼓勵來自武漢的學生把他們的擔憂向輔導老師傾訴。

紐約大學(NYU)有6萬名學生，其中中國學生超過7000人，NYU上海學區已把開學時間推遲兩周到2月17日。NYU還開設了網路教學，可供受到開學延後和旅行禁令影響的學生選擇。校方發言人表示，他們對有中國旅行紀錄和可能接觸病毒傳播的學生特別關注，對每個有呼吸道疾病的學生嚴格篩檢。