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防堵武漢肺炎達共識！ 全台大專院校延至3月2日後開學

菲律賓1死後…24國已確診 專家預測實際肺炎病例恐逾10萬

2020-02-03 17:01世界日報 編譯陳韻涵╱綜合2日電

「紐約時報」(NYT)引述傳染病專家看法報導，科學家還不知道「2019新型冠狀病毒」有多致命，也不確定這波疫情會造成多大影響，但專家已有共識：此病毒會人傳人。但大家共識是始於中國的武漢肺炎可能成為蔓延全球的傳染病，儘管各國採取特別旅行禁令和隔離防疫措施，目前武漢肺炎仍可能造成全球性影響。

過去三周來，武漢肺炎在24國確診1萬4000例，死者逾300人，除了44歲的武漢男子病逝菲律賓外，其他皆死於中國。

武漢肺炎像流感一樣傳播，且傳播力極強，不同於其他傳播速度緩慢的病毒親戚，如嚴重急性呼吸綜合症冠狀病毒(SARS)和中東呼吸綜合症冠狀病毒(MERS)。

國家過敏和傳染病研究所(NIAID)所長佛奇(Anthony Fauci)說：「傳染力非常、非常高，幾乎肯定會成為傳染病。」

菲律賓當局證實，境內出現第二起武漢肺炎確診病例，死者為首例確診病患，初期症狀是喉嚨痛、發燒，救治未果，成為全球首例在中國境外死亡的新型冠狀病毒個案。

病毒傳染病模組預測，全球實際病例恐逾10萬，病毒擴散之速遠超越SARS和MERS。

SARS爆發9個月間出現8098個確診案例，在2003年7月消失；MERS自2012年流竄全球，但只有2500個已知病例。

專家說，目前隱憂是全球究竟會有多少人死於武漢肺炎，SARS的死亡率約10%，MERS則約33%。

全球已有24國出現武漢肺炎確診案例，尤以中國為眾，日本、泰國的人數分別為20和19例。

世界衛生組織的疫情分析指出，在中國境外發現的病例中，約101人發病前14天都曾到中國，「感染者可能在出現症狀前就可能傳播病毒。」

菲律賓上月底宣布禁止湖北旅客入境，隨後擴大禁止所有中港澳遊客入境。

紐西蘭政府於當地時間2日宣布，考量武漢肺炎疫情威脅擴大，翌日起禁止來自中國的外籍人士入境，紐西蘭公民、具永久居留權住民，以及直系親屬返紐仍可入境，但須自我隔離14天。

紐西蘭外交與貿易部並發布最高等級旅行警示，建議紐西蘭人民「不要前往」中國。

武漢肺炎肺炎

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