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武漢撤僑比一比！法國隔離在濱海度假村 享陽光美景

2020-02-03 14:29聯合晚報 編譯季晶晶／綜合報導

法國武漢撤僑被安排在南法濱海度假小鎮度過14天隔離期。 法新社
法國武漢撤僑被安排在南法濱海度假小鎮度過14天隔離期。 法新社
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台灣將派包機撤回滯留在武漢的台灣人，撤回的國人會被安置在何處，是否能顧及防疫和人道，引起很多討論。目前已有不少國家自武漢撤僑，其中以法國的做法最為人性，澳洲將撤回的僑民集中在過去拘留非法移民的耶誕島，則被批評太冷血，美國安置在空軍基地宿舍，受訪的被隔離者表示像住旅館。

法國包機自中國武漢接回去的僑民，被安排在隆河口省馬賽南方30公里、風景優美的濱海度假小鎮卡里勒魯埃鎮（Carry-le-Rouet）度過14天隔離期，以確保他們沒有感染上武漢肺炎。被隔離者一人一室，還可以在戶外活動，面對美麗的地中海美景，不致影響身心健康。

法國衛生部公衛署長沙羅孟 （Jerome Salomon）說，「會要求被隔離者量體溫、戴口罩。」

鎮長蒙塔尼亞克（Jean Montagnac）日前表示，當局決定隔離地點之前，並未先徵詢卡里勒魯埃鎮官員的意見，他是經由「媒體告知」。他說，鎮民最初獲知消息時驚惶失措，紛紛致電他的辦公室問該怎麼辦。

據沙羅孟的說法，卡里勒魯埃鎮入選是因為「風光宜人」和「場地充足」，「不可能把沒生病的人關在拘留中心」。

法國隔離自武漢返國僑民的時機，正值卡里勒魯埃鎮傳統的海鮮月慶典活動，每年都能吸引眾多遊客前去。但蒙塔尼亞克說他不擔心：「如果真的出現（感染武漢肺炎的確認）病例，他們會被限制在幾乎無法接觸到的地方。」

2019年新型冠狀病毒肆虐，武漢封城，法國、中國與歐盟三方經協調，由兩架專機協助法國與歐盟公民撤離武漢。

周日降落在伊斯特爾-勒圖貝空軍基地的是第二架專機，上面載的254人分屬30國籍。其中64人是法籍，會在卡里勒魯埃或普羅旺斯艾克斯附近的法國消防官學院進行隔離。

60名非歐盟國家人民，分別來自巴西，墨西哥、喬治亞、盧安達等等，也會在法國隔離，其他歐盟國家僑民則回到各自國家。約20人有武漢肺炎疑似症狀，要留在空軍基地直到檢測出是否遭感染。

載有180名法國人的第一架專機上周五已經抵達，有一人出現症狀，被送到馬賽醫院檢測，其他人則到卡里勒魯埃附近與世隔離的度假中心隔離。法國目前有6例武漢肺炎確診病例。

根據法新社報導，除了80人的醫療團隊外，卡里勒魯埃鎮當地的紅十字會會動員近百名志工與員工，協助隔離作業後勤補給與衛教宣導。

武漢肺炎肺炎法國2019新型冠狀病毒

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