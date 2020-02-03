美第9例武漢肺炎 舊金山灣區婦女從陸赴美探親

示意圖，非當事人。美國出現第9例武漢病毒確診病例。 美聯社 分享 facebook 根據美國疾病控制中心(CDC)2月2日的公告，加州舊金山灣區聖他克拉拉(Santa Clara County)一女子被確診新型冠狀病毒(俗稱武漢肺炎)患者，成為全美第九例。

據ABC報導，這名感染的婦女最近去過武漢，這是自12月開始的疫情爆發的中心。該婦女從中國來美探望家人，她已被隔離。

這是在加州確診的第四例新冠病毒感染者，衛生部門表示，該案例與加州此前確診的病例無直接聯繫。

【中央社／加州洛杉磯2日綜合外電報導】

加州衛生官員今天宣布美國境內第9起2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）感染確診病例，發生在舊金山灣區的聖克拉拉（Santa Clara）。

路透社報導，聖克拉拉郡衛生官員召開記者會表示，這名女性患者已經隔離，而她先前投靠的家人目前已居家隔離。官員表示，這名女性患者從未病到需要住院治療。

衛生官員表示，患者最近曾造訪2019新型冠狀病毒肺炎疫情發源地中國湖北省武漢市，而她也是聖克拉拉通報的第2起確診病例，但與首例無關。

聖克拉拉位在舊金山東南方約65公里。

武漢肺炎迄今在中國累計死亡案例361起，累計確診病例1萬7205起；另有其他27國通報確診病例。