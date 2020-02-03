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外交突破…準副總統賴清德訪美 有機會與川普碰面

訪中旅客入境禁令今生效 華裔高價改簽機票搶回美

2020-02-03 06:08世界日報 記者牟蘭／紐約報導

不少在JFK機場接機的民眾配戴口罩。(記者牟蘭／攝影)
不少在JFK機場接機的民眾配戴口罩。(記者牟蘭／攝影)
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為防止武漢肺炎疫情在美國擴大，聯邦政府1月31日宣布從美東時間2日下午5時起，14天內曾到訪中國、除綠卡持有者及獲豁免的外國人將不得入境，而允入境者從中國乘機返美時，集中在紐約甘迺迪機場(JFK)等七個機場入境，且需隔離或篩檢；禁令生效前夕的1日，JFK迎來多批來自中國的航班，多名乘客表示支付高額改簽費或重買機票，趕在禁令前夕來美。

JFK在1日下午12時23分與1時6分，分別迎來從上海和北京的兩架航班；其中從上海起飛的海南航空HU587航班，原計畫下午1時25分抵達紐約，但提早到達一個小時，但截至下午2時10分，只有數名華裔空乘人員入境，未見大量旅客。

一名自稱Lili的華裔女士當日前往JFK機場接機，她說，自己的父母與妹妹原計畫3月中旬從中國北京來美探親，但受聯邦政府禁令影響，立即改簽機票，趕在2日前抵達美國，「票價是第二位，只要能來就很好了」。

甘迺迪機場1日下午12時23分與1時6分，分別迎來上海與北京的兩批乘客。(記者牟...
甘迺迪機場1日下午12時23分與1時6分，分別迎來上海與北京的兩批乘客。(記者牟蘭／攝影)
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另一名接機的張傑森(Jason Zhang，音譯)表示，他的妻子持有綠卡，於今年1月中旬返回中國廣州的父母家過春節，返程原定2月10日，但前一日看到旅行禁令消息後，立即聯繫航空公司改簽。

張傑森表示，雖然妻子持有綠卡不在限制入境的人員內，但擔心日後規定再生變，改在2日前回美；但他說，航空公司告知1日已沒有從廣州返回紐約的航班，妻子只能新買機票先到香港，再轉機兩次到達紐約，「多花了2000多元」。

趙湯姆(Tom Zhao，音譯)是美國公民，在武漢疫情爆發前購買機票返回中國廣西，於1月31日經香港轉機返回美國，「飛機上大家都戴著口罩」；他說，從JFK入境時並沒有相關人員檢測體溫， 聯邦海關和邊境保護局(CBP)也沒有詢問相關問題，「就問我從哪裡來的，沒有刁難」。

美國三大航空公司日前已分別宣布暫停往返中國航班，聯邦政府亦宣布從中國進入美國的航班限到紐約甘迺迪機場、洛杉磯國際機場、舊金山國際機場、亞特蘭大國際機場、芝加哥歐海爾機場，檀香山國際機場和西雅圖國際機場等七個機場；只要不是美國公民或永久居民與其直系親屬，過去14天內曾到中國（不包含港澳）旅遊的外籍人士，都會被拒絕入境。

武漢肺炎肺炎

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