研究發現 新病毒存在糞口傳染

武漢肺炎疫情持續延燒。（新華社資料照片） 分享 facebook

美國近日在其首例武漢肺炎確診病患的糞便中，檢測出新型冠狀肺炎病毒，目前雖然不確定糞便是否能傳遞病毒，但病毒在呼吸道外的出現值得關注。醫師則建議，先蓋上馬桶蓋再沖水，就能有效降低感染風險。

彭博新聞報導，華盛頓州衛生部流行病專家林德奎斯特說，在卅五歲的首例男病患的糞便中發現武漢肺炎病毒。他在上周五的電話會議上對記者表示，「這增加對此病毒的認識。它不僅會黏附在呼吸道的分泌物上，還會產生在糞便上」。

研究人員尚不清楚武漢肺炎病毒在人傳人之間的確切傳遞情況，但懷疑最有可能是透過飛沫傳染，讓全球各地民眾瘋搶口罩。

中新網報導，武漢大學人民醫院和中國科學院武漢病毒研究所聯合研究發現，在新型肺炎病患的糞便和肛門拭子檢體裡，也發現新型冠狀病毒核酸檢測陽性。研究團隊指出，此前國家權威指南提出的飛沫傳播、接觸傳播的基礎上，新冠狀病毒還存在一定的糞口傳染。

香港大學病理學臨床教授尼柯爾斯說，若此病毒能夠透過糞口傳染，那口罩的防疫效果可能很有限。

十七年前發生ＳＡＲＳ疫情時，約有一成至兩成患者出現腹瀉情況，被認為是香港一些社區傳染的原因。

中國醫藥大學附設醫院感染控制小組主任黃高彬表示，目前檢驗發現核酸片段，若能夠複製培養，表示病毒是活的，可能增加糞口傳染途徑，若僅是片段而無法複製，表示病毒感染隨著血流跑到腸胃道，傳染機率很小。

黃高彬建議，使用坐式馬桶時，最好「將馬桶蓋蓋上再沖水」，蹲式馬桶則要注意水量不要太大；若是不小心噴濺到馬桶周圍，可用酒精擦拭清潔。另外，如廁完確實以肥皂洗手，搓揉手掌、手背、指縫、指尖、手腕，再以清水沖乾淨、擦乾。