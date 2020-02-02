「喝漂白水可清潔身體」…假消息滿天飛 臉書開鍘

武漢肺炎疫情持續延燒，社群媒體臉書(Facebook)的網站上也充斥許多假訊息，甚至傳出已有上千人死亡；臉書官方近日正式表態，未來將移除所有錯誤或惡意製造的假訊息。

世界衛生組織(WHO)宣布武漢肺炎已經是全球危機，而社群網站上的假訊息也成為這次防疫工程中的一大挑戰；近期來像「喝漂白水可以清潔身體」這樣的假訊息不斷在臉書上散播，而這些由WHO和地方衛生組織認定為錯誤訊息或陰謀論，造成防疫工作困難或被人相信的資訊，臉書將一併刪除。

臉書公司條例規定「可移除造成使用者生理傷害之內容」，過去就曾以此條例刪除和疫苗有關的錯誤訊息，但這仍是少數個案。

有關新型冠狀病毒(coronavirus)的資訊在網路上也引起紛爭，研究人員和新聞記者統計相關假訊息期間來不斷的在增加；假訊息內容更是千百種，從病毒的起源是由於種族主義所造成，到奇蹟般的治癒方法等。

除了擴張刪除假訊息的範疇，臉書也使用由第三方操作的「事實查核」(fact-checking)功能，提醒使用者可能正在散播錯誤的防疫資訊或措施。

再者，由WHO指導臉書提供關於疫情的正確資訊，也都在臉書的動態消息中公布；臉書的高階主管說，「當我們針測到民眾在臉書上搜尋關於疫情的資訊，或是相關的標記(hashtag)後，臉書官方會將正確的資訊回傳給使用者。」

另外臉書和哈佛大學(Harvard University)公共衛生部門，以及台灣清華大學合作，匯集所有匿名資訊，一同強化臉書過濾假訊息的功能。

該名臉書主管表示，臉書有意增加學術合作夥伴，但現階段他認為仍有些步驟尚未就位，臉書要推出更齊全的功能也還需要一些時間。

武漢肺炎疫情持續延燒，社群媒體臉書(Facebook)的網站上也充斥許多假訊息，甚至傳出已有上千人死亡；臉書官方近日正式表態，未來將移除所有錯誤或惡意製造的假訊息。 美聯社 分享 facebook