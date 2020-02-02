心慌慌！華人個個口罩出門 華埠取消年節活動

武漢肺炎的疫情快速竄燒，導致每個在美的華裔人士心慌，雖是春節期間也足不出戶，即使出門也一定帶上口罩，甚至有農曆年節的活動因此被取消。 路透社 分享 facebook 武漢肺炎的疫情快速竄燒，導致每個在美的華裔人士心慌，雖是春節期間也足不出戶，即使出門也一定帶上口罩，甚至有農曆年節的活動因此被取消。

目前全球感染人數超過1萬4000個案例，其中300多人在中國國內感染死亡；南加州亞裔人口較高的城市如阿罕布拉(Alhambra)、聖蓋博(San Gabriel)和亞凱迪亞(Arcadia)等，也開始做出預防措施。

來自阿罕布拉的彭李奧(Leo Peng，姓名皆音譯)說：「最近生意特別差，大家都待在家裡，而且出門都一定帶著口罩」；他也說，自己近日來變得更勤奮的洗手，甚至考慮要開始帶口罩，即使身旁的人都說沒有必要。

和彭李奧相隔幾呎的店家老闆包辛雅(Cynthia Bao)，帶著大粉紅色口罩說：「我從不帶口罩的，但我現在懷孕了，我不希望得到冠狀病毒，或染上其他的感冒病毒。」

除了個人的防疫措施，一些中國人的協會和組織採取更進一步的手段，也就是取消農曆年節的慶祝活動；預計在本周末舉辦遊行、音樂表演和遊戲等活動的贊助商和小吃攤販，紛紛表示要將活動延期。

法拉盛、皇后區及紐約市的唐人街也取消農曆年的廟宇市集活動，馬里蘭州洛克維爾(Rockville)的一所高中也取消1日的慶祝活動，甚至連土桑市(Tucson)亞利桑納州大學(University of Arizona)也取消農曆年慶典活動。

亞太裔美國人國家委員會(National Council of Asian Pacific Americans)全美主任奧頓(Gregg Orton)表示，活動的取消是可以被預期的，奧頓說：「我們非常認真的看待此事，但我們並不想倒回去談種族歧視，畢竟我們都在同一條船上。」