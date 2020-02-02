親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
新國會宣誓就職
政治
軍事
綜合

爆武漢台人隔離地點恐遭罰 柯文哲驚：要被抓去關了？

高中以下延後開學 家長哀嚎：說好的親子同步呢？

連署停課、搶購口罩！美校園反華情緒升高 人人自危

2020-02-02 18:45世界日報 編譯郭宣含／綜合1日電

武漢肺炎疫情讓全球各國不安，美國大學校園更是人心惶惶，這裡匯聚各地學生，而且冬季本就是感冒流行季；校方延後籃球比賽，安排部分學生住進特殊宿舍並要求定時量體溫，學生也發起連署要求停課或自行戴上口罩；同儕間也醞釀某種反華情緒，人人自危。

普拉特維爾威斯康辛大學(University of Wisconsin-Platteville)有兩名從武漢返美的國際學生，搬進特別宿舍；亞利桑納州立大學(Arizona State University)出現一例冠狀病毒確診後，有學生發起連署要求停課；邁阿密大學(Miami University)有兩名學生從中國返美後出現疑似症狀，該校延後籃球比賽。

緊張！教室一聲咳嗽 大家都在看

亞利桑納州立大學的學生人數在全美數一數二，校內學生也狂跑校內衛生中心；在教室內咳嗽一聲都會引來緊張的目光，原本計畫本學期出國念書的人也瘋狂重新安排行程。有些學校傳出可疑案例，但檢測後發現只是驚慌一場。

亞利桑納州立大學22歲大三生莎拉．林克(Sarah Linck)表示，自己的免疫系統差，過去得過多次肺炎，因此這次格外謹慎；她在口罩售罄前搶購到一些，此後一直戴口罩。她說，當前情況令人擔心。

同校的20歲大三生卡羅琳．克雷弗(Carolyn Kleve)懷孕13周，她已經蹺掉一天的課，但為了學分必須出席，只好戴口罩和乳膠手套，而且不斷洗手。

全美校方迅速制定計畫避免冠狀病毒在校園擴散，並呼籲避免到中國旅遊。波士頓大學(Boston University)延後原定2月與上海的海外學習計畫。

普拉特維爾威斯康辛大學文理學院院長梅麗莎．格姆利(Melissa Gormley)表示，她已見過所有去過武漢的學生，希望讓他們覺得受到歡迎。

惶恐！與亞裔同電梯 走出鬆口氣

儘管如此，許多校園的學生覺得反華情緒逐漸高漲，而且還擴及亞裔後代。有些學生在網路貼文表示，他們會避開所有亞裔同學，或者避免前往中國城。

休士頓大學(University of Houston)18歲大一生布伊(Charles Bui)表示，他在網路上看過很多有關冠狀病毒的「冷血」笑話，而且親耳聽到有人與他一起出電梯後表示鬆了一口氣；越南裔美籍的他說：「環境不如以往，令人感到不安。」

武漢肺炎疫情讓全球各國不安，美國大學校園更是人心惶惶，這裡匯聚各地學生，而且冬季...
武漢肺炎疫情讓全球各國不安，美國大學校園更是人心惶惶，這裡匯聚各地學生，而且冬季本就是感冒流行季；校方延後籃球比賽，安排部分學生住進特殊宿舍並要求定時量體溫，學生也發起連署要求停課或自行戴上口罩；同儕間也醞釀某種反華情緒，人人自危。 歐新社
分享

武漢肺炎疫情讓全球各國不安，美國大學校園更是人心惶惶，這裡匯聚各地學生，而且冬季...
武漢肺炎疫情讓全球各國不安，美國大學校園更是人心惶惶，這裡匯聚各地學生，而且冬季本就是感冒流行季；校方延後籃球比賽，安排部分學生住進特殊宿舍並要求定時量體溫，學生也發起連署要求停課或自行戴上口罩；同儕間也醞釀某種反華情緒，人人自危。 路透社
分享

武漢肺炎肺炎

延伸閱讀

全家釋出自有品牌口罩56萬片 未限購3片

基隆市民贈500片口罩 不到5分鐘發完

預告下午開賣200口罩 超商偷跑賣光被罵翻

刑警沒口罩領？ 台中市刑大：同仁未理解配發流...

相關新聞

武漢肺炎疫情蔓延 印尼將暫停往返中國航班

2020-02-02 18:58

「喝漂白水可清潔身體」…假消息滿天飛 臉書開鍘

2020-02-02 19:00

心慌慌！華人個個口罩出門 華埠取消年節活動

2020-02-02 18:52

又一例武漢肺炎確診 中東阿聯增至5例

2020-02-02 18:19

影／全球防疫武漢肺炎 你該知道的6件事

2020-02-02 18:07

武漢肺炎／中傷中國人謠言瘋傳 日政府籲冷靜面對疫情

2020-02-02 15:41

南韓將禁止過去兩周內去過湖北的外國人入境 4日起生效

2020-02-02 14:57

越南首度宣布國家進入防疫狀態 武漢肺炎7例確診

2020-02-02 14:42

因應肺炎疫情 美軍基地提供千人隔離房舍

2020-02-02 13:42

美國對抗武漢肺炎 實驗藥收效

2020-02-02 13:42

武漢肺炎 各國對中國民眾入境管制措施一覽

2020-02-02 13:37

武漢肺炎燒全球 菲律賓禁來自中港澳旅客入境

2020-02-02 13:24

WHO一再讚揚中國防疫 吳釗燮：住在平行時空嗎

2020-02-02 13:18

武漢肺炎全球恐中 台灣迷妹赴韓被當中國人引發抗議

2020-02-02 13:05

美武漢肺炎患者 糞便驗出病毒

2020-02-02 12:57

武漢肺炎破305死！香港「醫護大罷工」求封關中國

2020-02-02 12:49

「挺台灣加入WHO」向白宫請願數破10萬 美政府需回應

2020-02-02 12:43

武漢肺炎救命藥出現了？美治療染病男 一天就見效

2020-02-02 12:40

越南航空取消航班 民航局：非禁令影響

2020-02-02 12:18

影／世衛報告誤導他國 外長吳釗燮：台灣非中國疫區的一部分

2020-02-02 12:05

武漢肺炎感染者恐叫過車？ Uber暫停墨西哥240帳號

2020-02-02 11:57

遭義大利禁航 外交部：持續交涉中，對方同意我派機接人

2020-02-02 11:41

多國祭旅行禁令 中國因武漢肺炎「被鎖國」

2020-02-02 11:39

又停飛！ 越南航空今仍取消高雄出發班機

2020-02-02 11:28

中國境外首起武漢肺炎死亡病例！44歲武漢男菲律賓身亡

2020-02-02 11:19

南韓武漢肺炎確診新增3起 達15人

2020-02-02 11:18

美武漢肺炎患者糞便驗出病毒！ 糞口傳播恐引發社區感染

2020-02-02 09:44

不捨大陸女友及愛犬留守武漢 美國男：很多人寧自救也不願到醫院

2020-02-02 09:27

當新型病毒席捲城市...9成病原體未記錄 BBC：災難才剛開始

2020-02-02 09:00

蔓延24國 世衛：武漢肺炎全球確診破1萬例

2020-02-02 05:56

美國第8例！波士頓麻州大學生武漢肺炎確診 美東首例

2020-02-02 02:48

武漢肺炎疫情快速擴散 達美航空加速停飛中國

2020-02-02 02:44

近二周赴陸旅客 美禁入境

2020-02-02 00:25

大陸以外全球確診逾120例 日本最嚴重

2020-02-02 00:21

美禁14天內曾訪陸外國人入境 陸批不厚道

2020-02-02 00:06

越南禁台航班入境後解禁 小港機場飛越航班誤點逾4小時

2020-02-01 21:54

越捷航空班機延誤但有飛 旅客激動高興

2020-02-01 21:53

新加坡武漢肺炎再添2例、確診18人 成境外確診第3多

2020-02-01 21:36

24團、768名滯留義大利旅客 後天派空機接回

2020-02-01 21:19
看更多

熱門文章

獨／滯武漢台胞確定近日包機回台 班機將直飛台灣

2020-02-02 10:01

全球疫情整理包／ 武漢肺炎阿聯再增1例確診 境外菲律賓1例身亡！

2020-02-02 18:23

原民吃野味都沒事？老祖宗的智慧 一定避開這一點

2020-02-02 08:00

武漢肺炎救命藥出現了？美治療染病男 一天就見效

2020-02-02 12:40

武漢著手安排 滯留武漢476名台人可望返台

2020-02-01 21:55

日本武漢肺炎增3例 目前共20人染病

2020-02-01 20:44

當新型病毒席捲城市...9成病原體未記錄 BBC：災難才剛開始

2020-02-02 09:00

擴大武漢肺炎防疫：設籍廣東陸客不准入境、小三通居家檢疫14天

2020-02-01 20:00

中國境外首起武漢肺炎死亡病例！44歲武漢男菲律賓身亡

2020-02-02 11:19

又停飛！ 越南航空今仍取消高雄出發班機

2020-02-02 11:28

大陸疫情整理包／武漢肺炎確診破萬例 看每日疫情變化圖表

2020-02-02 08:08

滯武漢台人將返國 柯文哲爆：部分安置陽明山

2020-02-02 16:42

武漢台人撤返後隔離營區確定設北部 地點保密

2020-02-02 11:21

最新研究發現：武漢肺炎病毒存在糞便傳染

2020-02-02 09:14

湖北外最嚴重疫情！溫州半封城 居民限制外出

2020-02-02 10:45

防疫照顧假 人資主管教你怎麼「請假」

2020-02-02 17:47

8天火速完工！抗武漢肺炎 火神山醫院明起接診

2020-02-02 13:27

美國第8例！波士頓麻州大學生武漢肺炎確診 美東首例

2020-02-02 02:48

陸官方首度證實 首批武漢台胞200多人將先返台

2020-02-02 13:12

陸包機接湖北遊客「返鄉」 網質疑：為何送回來？

2020-02-01 20:55

美武漢肺炎患者糞便驗出病毒！ 糞口傳播恐引發社區感染

2020-02-02 09:44

世衛排除台灣 卜睿哲：不是「世界」衛生組織

2020-02-02 02:02

獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

2020-02-02 09:38

ICAO封鎖挺台推特帳號 美國務院深表關切

2020-02-02 05:05

被稱武漢團落跑陳女找到了 原來是阿嬤已被撤銷列管

2020-02-02 14:35

峰迴路轉！越南下午拒台晚上解禁 航空公司雞飛狗跳

2020-02-01 20:07

防疫武漢肺炎不力 湖北黃岡337名黨員遭處分

2020-02-01 22:16

武漢返台馮男喊冤：16日回台根本沒要求填寫資料

2020-02-02 14:08

想不開？日本肺炎撤僑隔離設施一內閣官房職員疑自殺

2020-02-01 20:25

滯武漢台胞回台 交通部：華航已待命

2020-02-02 11:02

新加坡武漢肺炎再添2例、確診18人 成境外確診第3多

2020-02-01 21:36

武漢肺炎 廣東疑已爆社區傳播

2020-02-01 23:47

不捨大陸女友及愛犬留守武漢 美國男：很多人寧自救也不願到醫院

2020-02-02 09:27

我擁百枚AIM-9X飛彈 專家：取得爭取增程彈入場券

2020-02-01 20:02

爆武漢台人隔離地點恐遭罰 柯文哲驚：要被抓去關了？

2020-02-02 19:21

「挺台灣加入WHO」向白宫請願數破10萬 美政府需回應

2020-02-02 12:43

連市長都買不到口罩 侯友宜： 你說市民買得到嗎？

2020-02-02 16:26

解放軍出動！共軍1400醫護員赴火神山 治武漢肺炎患者

2020-02-02 13:45

近4,000萬片口罩 上月已出口

2020-02-02 00:41

身心俱疲 武漢醫生咆哮痛哭：我們還不是想回家！

2020-02-02 00:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top