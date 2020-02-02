連署停課、搶購口罩！美校園反華情緒升高 人人自危

武漢肺炎疫情讓全球各國不安，美國大學校園更是人心惶惶，這裡匯聚各地學生，而且冬季本就是感冒流行季；校方延後籃球比賽，安排部分學生住進特殊宿舍並要求定時量體溫，學生也發起連署要求停課或自行戴上口罩；同儕間也醞釀某種反華情緒，人人自危。

普拉特維爾威斯康辛大學(University of Wisconsin-Platteville)有兩名從武漢返美的國際學生，搬進特別宿舍；亞利桑納州立大學(Arizona State University)出現一例冠狀病毒確診後，有學生發起連署要求停課；邁阿密大學(Miami University)有兩名學生從中國返美後出現疑似症狀，該校延後籃球比賽。

緊張！教室一聲咳嗽 大家都在看

亞利桑納州立大學的學生人數在全美數一數二，校內學生也狂跑校內衛生中心；在教室內咳嗽一聲都會引來緊張的目光，原本計畫本學期出國念書的人也瘋狂重新安排行程。有些學校傳出可疑案例，但檢測後發現只是驚慌一場。

亞利桑納州立大學22歲大三生莎拉．林克(Sarah Linck)表示，自己的免疫系統差，過去得過多次肺炎，因此這次格外謹慎；她在口罩售罄前搶購到一些，此後一直戴口罩。她說，當前情況令人擔心。

同校的20歲大三生卡羅琳．克雷弗(Carolyn Kleve)懷孕13周，她已經蹺掉一天的課，但為了學分必須出席，只好戴口罩和乳膠手套，而且不斷洗手。

全美校方迅速制定計畫避免冠狀病毒在校園擴散，並呼籲避免到中國旅遊。波士頓大學(Boston University)延後原定2月與上海的海外學習計畫。

普拉特維爾威斯康辛大學文理學院院長梅麗莎．格姆利(Melissa Gormley)表示，她已見過所有去過武漢的學生，希望讓他們覺得受到歡迎。

惶恐！與亞裔同電梯 走出鬆口氣

儘管如此，許多校園的學生覺得反華情緒逐漸高漲，而且還擴及亞裔後代。有些學生在網路貼文表示，他們會避開所有亞裔同學，或者避免前往中國城。

休士頓大學(University of Houston)18歲大一生布伊(Charles Bui)表示，他在網路上看過很多有關冠狀病毒的「冷血」笑話，而且親耳聽到有人與他一起出電梯後表示鬆了一口氣；越南裔美籍的他說：「環境不如以往，令人感到不安。」

武漢肺炎疫情讓全球各國不安，美國大學校園更是人心惶惶，這裡匯聚各地學生，而且冬季本就是感冒流行季；校方延後籃球比賽，安排部分學生住進特殊宿舍並要求定時量體溫，學生也發起連署要求停課或自行戴上口罩；同儕間也醞釀某種反華情緒，人人自危。 歐新社 分享 facebook