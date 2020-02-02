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武漢肺炎救命藥出現了？美治療首例確診病患1天後退燒 實驗藥奏效

武漢肺炎救命藥出現了？美治療染病男 一天就見效

2020-02-02 12:40世界日報 編譯黃秀媛／綜合1日電

華盛頓州發現的新型冠狀病毒肺炎病人，用藥後迅速好轉。圖為收治病人的普洛維登斯地區...
華盛頓州發現的新型冠狀病毒肺炎病人，用藥後迅速好轉。圖為收治病人的普洛維登斯地區醫院。(路透)
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神祕的武漢肺炎愈演愈烈，醫療界忙著尋求治療方法，而美國生物製藥公司吉利德(Gilead)一種實驗性藥物在臨床試驗，對治療新式冠狀病毒引起的武漢肺炎顯現效用。

吉利德說，它已提供反病毒藥物瑞德西韋 (remdesivir)給醫生，用以緊急治療少數武漢肺炎病患。

美國發現的第一個確定染患武漢肺炎的35歲男子，在華盛頓州的普羅維登斯地區醫療中心隔離病房接受靜脈注射瑞德西韋，一天內肺炎症狀就好轉，而且沒有明顯的副作用。

這名男子曾前往武漢，返美後發病，在住院第七天 (1月26日)接受注射。當時他體溫達到攝氏39.4度 (華氏102.9度)，用藥次日降到攝氏37.3度 (華氏99.1度)，隨後恢復正常，目前除了輕微咳嗽，其他症狀都已消失。

他的主治大夫說，他在接受治療前高燒不退，而且病況愈來愈嚴重，用藥後即退燒，不再需要使用氧氣，肺部也恢復正常。

該中心醫療長說，據他所知，這是全世界第一宗用瑞德西韋治療武漢肺炎的報導案例。

吉利德拒絕透露有多少病人接受這種治療，以及這些病人身在何處，只表示它已與中國當局正式達成協議，對瑞德西韋做臨床試驗。

吉利德說，這種藥物目前只獲准供人道使用，尚未在任何地方獲准用於人身，也尚未顯示對任何用途安全有效。

吉利德以製造治療C型肝炎和愛滋病的抗病毒藥物著稱，它表示它正與世界各地衛生當局合作，經由「適當的試用」瑞德西韋應付新式冠狀病毒爆發的傳染。

范德堡大學醫學院傳染病主任戴尼森說，對瑞德西韋的臨床前研究，顯示它對對付他們測試的每一種蝙蝠、人類和動物冠狀病毒效用廣泛。

他說，研究顯示瑞德西韋及其前身NHC似乎能夠干擾冠狀病毒正確複製基因的能力，因此阻止病毒繁殖。

武漢肺炎肺炎

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