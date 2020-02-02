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不捨大陸女友及愛犬留守武漢 美國男：很多人寧自救也不願到醫院

2020-02-02 09:27香港01 記者安祖娜／報導

來自美國洛杉磯的佩雷斯於武漢工作，因不捨中國籍女友及愛犬，他放棄乘搭包機回國，決...
來自美國洛杉磯的佩雷斯於武漢工作，因不捨中國籍女友及愛犬，他放棄乘搭包機回國，決定留在武漢。（美聯社）
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武漢肺炎疫情直捲全球，多國紛紛「封關」自保，同時派出包機到武漢撤僑，不過一名來自美國洛杉磯的教師卻自願放棄上機，選擇留守武漢陪伴中國籍女友及其拉布拉多寵物犬，並直擊封城後武漢市面的情況，形容人們戴着口罩，等候量體溫才能購物的情景就如科幻電影情節。

現年28歲、來自美國洛杉磯的佩雷斯（Doug Perez）自2年前大學畢業便到武漢任職英文老師，早前肺炎疫情爆發，美國於周三（29日）安排了專機到當地接載僑民回國，不過佩雷斯卻選擇放棄上機離開，因他不捨中國籍女友及愛犬拉布拉多Chubby，「很多外國人被困在這裹，但我不能離開我所愛的人」。

佩雷斯說，留守於武漢時除了帶Chubby散步或到商店買食物外都很少外出，即使外出亦必定會為自己及愛犬佩戴口罩。他指當地現時沒有嚴重的糧食短缺，不過每次購物時都要先於店外量體溫，形容情況就如科幻電影，「我們去雜貨店時，每個人都要排隊接受體溫測試，有人很驚慌，一直摸着額頭」。

佩雷斯指，武漢封城後街道變得非常冷清，人人也留於家中，他和女友每日都花數小時於社交網站留意最新消息。而由於無人能夠進出武漢，他形容醫院逼滿病人，醫護人員承受極大壓力，有人亦因而無法得到適切治療，「部分症狀較輕的病人被要求於家中隔離，很多人寧願自救也不願到醫院，擔心會被其他人感染，他們需要補給，這是一場災難」。

他擔心情況如持續下去，之後將會發生食物短缺或騷亂等問題，認為各國應將政治放一邊，「與中國合作，忘記政治，先救人！如果美國政府可以向中國捐贈物資，而中國可以接受，那就太好了」。

延伸閱讀：

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【武漢肺炎】武漢女自我隔離日記　包餃子健身整蛋糕　到第9天…

文章授權轉載自《香港01》

武漢肺炎肺炎

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