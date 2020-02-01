武漢肺炎疫情蔓延！德政客譴責：有意挑撥歧視亞洲面孔

武漢肺炎疫情擴散，許多民眾外出時都會戴上口罩自保。圖／德國之聲中文網 分享 facebook

據中國國家衛健委周六（2月1日）通報，出現首例新型冠狀病毒感染病例近一個月來，截至1月31日24時，中國國內確診病例累計升至11791例，死亡259例。中國之外，雖另有20多個國家報告有確診病例，但絕大多數病例是在中國。由該病毒引起的肺炎最早在湖北省首府武漢被確診。

包括德國在內，眾多國家近日發出旅遊警告，並將本國公民從中國飛運回國。據報導，德國聯邦國防軍一架A310飛機已於當地時間凌晨2時22分升空返回德國，機上載有100多名德國公民。

由於擔心病毒在海外繼續傳播，美國宣布新近曾去過中國的外籍人士實施入境限制，美國3大航空公司通知，將取消飛往中國大陸的所有航班。澳洲航空公司和紐西蘭航空公司也宣布，將從2月9日至3月29日暫停飛中國航線。

在德國，從周六起，有理由的疑似新冠狀病毒病例亦必須上報。衛生部長斯帕恩（Jens Spahn）昨天下達了一份相關緊急指令。

德國汽車部件供應商偉博思通（Webasto）公司的職員中又有兩人被確診感染了新型冠狀病毒。這樣，這個總部位於巴伐利亞州施托克多夫（Stockdorf）的企業中病例增至7例。該公司周五晚間報告說，新增病例上周曾與已被感染的同事有密切接觸。該公司稱，已對130名職工做檢測，122人未被感染，另有若干檢測尚無結果。

《明鏡周刊》的新封面

同時，德國新聞時事類暢銷雜志《明鏡周刊》在最新推出的一期雜志封面上展現了一位頭戴防毒面具，身穿紅色防護服，手裡拿著一台紅色蘋果手機的疑似亞洲男士。標題為：冠狀病毒--中國製造--當全球化帶來死亡危險。（Corona-Virus Made in China Wenn die Globalisierung zur tödlichen Gefahr wird）。其中「中國製造」這幾個字被特別放大，以黃色呈現。

封面照片發表後，立即招致許多德國民眾以及在德國生活華人的強烈抵制。《明鏡周刊》周五在其臉書帳號下發布了新一期雜誌的封面。15個小時後有引來320多條評論，大多數評論內容都是持質疑和批評的態度。

名為Kaiser Radewald的用戶說：「天啊，終於要用這個話題帶起恐慌了。我早就料到會有這一天。多謝！」名為Jakob Schomerus的用戶表示：「你們光負責報導客觀事實，讓觀眾去得出自己的結論行不行。」用戶Thomas Strehl則諷刺說道：「才2月初，你們就成功的推出了年度最爛封面！祝賀你《明鏡》！！」

德國社民黨衛生政策專家勞特巴赫（Karl Lauterbach）譴責因冠狀病毒而歧視亞洲面孔人士。他在《萊茵郵報》上表示，「德國境內個別中國旅游團受到敵視，或者被拒絕進入餐館，這不能容忍」。他指出，從醫學角度說，這麼做也毫無意義，被傳染的可能性很小。他強調：「我們不能籠統地懷疑所有人」。

凝煉/任琛（路透社）

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