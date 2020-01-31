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不甩世衛建議！各國紛提升旅遊警示

2020-01-31 23:49聯合報 編譯劉忠勇／綜合外電

世界衛生組織不建議限制與中國的旅遊和貿易，以色列政府仍禁止中國的航班入境。（...
世界衛生組織不建議限制與中國的旅遊和貿易，以色列政府仍禁止中國的航班入境。（歐新社）
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世界衛生組織（ＷＨＯ）卅日宣布將武漢肺炎列為「國際關注的突發公共衛生事件」（PHEIC），足見疫情嚴重的程度，但市場卻止跌反彈。不禁令人納悶，字母縮寫為PHEIC除了聽起來像「fake」（假新聞的「假」），到底能起什麼作用？

給各國壓力 遵守世衛建議

宣布此次疫情為「PHEIC」代表事態嚴峻、緊急，將有助各國透過協調人員，資金和其他資源，全力配合世衛組織。藉由強調事態嚴重，有助說服已傳出病例國家的公民遵守健康和衛生建議。儘管世衛組織的建議不具強制性，但各國有相當大的壓力需要遵守世衛組織的建議。

世衛秘書長 誇陸抗疫有成

美股卅日上漲，避險貨幣日圓漲幅收斂，卅一日油價止跌回升，因為世衛組織秘書長譚德塞表示，「ＷＨＯ反對任何限制赴陸旅行和貿易的限制措施。」他還誇獎大陸政府抗疫有成，欽佩之至溢於言表。

OANDA分析師 Edward Moya 說：「ＷＨＯ宣布突發公共衛生事件，但更重要的是又說沒必要限制旅行和貿易。」

日本最寬鬆 未禁疫區旅遊

ＷＨＯ強調不必限制赴陸旅行後數小時，美國政府將前往大陸的旅遊警示拉高為最高的第四級，要求美國公民不要前往大陸，仍留在大陸的公民應考慮離境。

各國政府也紛紛建議自己國民非必要勿訪大陸。對此防疫最寬鬆的要數日本，連前往疫區湖北省都未禁止，只有建議國民除非必要勿前往當地。大陸是日本最大的貿易夥伴，也是觀光客一大來源。

武漢肺炎肺炎疫情旅遊警示假新聞美股美國公民

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