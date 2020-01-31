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武漢肺炎全球最新疫情 各國搶撤僑 隔離安排掀抗議

2020-01-31 15:44世界日報 編譯中心╱綜合30日電

各國爭相撤僑 安置隔離惹爭議 韓擬在警察訓練中心隔離 居民不滿堵路抗議 歐新社
各國爭相撤僑 安置隔離惹爭議 韓擬在警察訓練中心隔離 居民不滿堵路抗議 歐新社
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隨著武漢疫情持續延燒，各國陸續派出包機至中國武漢撤僑，處處瀰漫著對疫情的恐慌，各國也對於如何隔離回國的民眾掀起議論。南韓擬將僑民安排在警察訓練中心隔離兩周，結果引發當地居民不滿，甚至向官員丟雞蛋、飆髒話；澳洲計畫將僑民送至聖誕島隔離，同樣掀起當地一陣抗議。

讀賣新聞報導，日本政府計畫撤僑時，最大困難在於跟中國當局交涉。因為武漢機場已暫停管制系統及跑道運作，若包機撤僑就必須重啟相關設施。中國因難以確保人手，雙方交涉一度陷入停滯。另外，多國迫切希望派機撤僑，紛紛爭奪飛機著陸時段引起混亂。

包機搶著陸 航班大亂

日本原本計畫28日派出兩架包機到武漢，最終只有一架獲得中國批准；南韓原定安排首批四個航班撤僑，但中國只放行一個航班，導致班機延誤；英國一架載有近200人的包機原定30日在武漢起飛，但由於未取得中國許可，要順延至31日上午。

南韓首架從中國武漢起飛、搭載367位僑民的包機，31日上午降落金浦國際機場。南韓擬將從武漢撤離的僑民安排在位於忠清南道牙山市和忠清北道鎮川郡的警察訓練中心隔離，引發當地民眾抗議，並用拖車堵塞隔離設施的道路。

行政安全部長官陳永今天抵達牙山向當地民眾說明，遭抗議民眾丟雞蛋、飆髒話，警方只好撐傘保護。有人向陳永大喊：「如果這麼安全，為何不把他們帶到你家？」混亂中還有衛生官員被扯頭髮及潑水。

南韓總統文在寅29日呼籲國民冷靜，並譴責假新聞引發恐慌。

澳洲目前有超過600名國民滯留武漢，過去一周有許多澳洲人呼籲政府包機撤僑，但就在總理莫里森29日宣布打算把回國僑民送至聖誕島隔離14天後，不少當地居民紛紛反彈。

聖誕島距離本國近2000公里，是澳洲拘留非法移民的地方之一。民眾質疑島上醫療設備不足，聖誕島郡政府主席湯姆森則批評這會讓該島變成「被排斥者的殖民地」。

澳洲內政部長達頓表示，此舉是為了大眾安全，「我無法在雪梨或墨爾本騰出一間可容納600人的醫院。」並強調會安排僑民到隔離區，不會用到島上的公共區域。

有身在武漢的巴西僑民抱怨缺乏政府支援，不知道何時能回國。巴西駐北京大使館表示，不建議在中國的巴西人現在回國，將傳染風險帶回巴西。

紐西蘭宣布將安排一架300人座飛機，準備將僑民撤出武漢。印尼總統佐科威也下令撤僑，印尼空軍已備好三架飛機待命。

各國爭相撤僑 安置隔離惹爭議 韓擬在警察訓練中心隔離 居民不滿堵路抗議 美聯社
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