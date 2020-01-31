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「死亡率被高估」前台大醫預測新冠病毒疫情4走向

國務院准雇員家庭撤離武漢 防長令全球美軍嚴防病毒

2020-01-31 14:55世界日報 記者張加／華盛頓報導

國務院允許雇員家庭撤離武漢，國防部要求全球美軍預防新型冠狀病毒。 法新社
國務院允許雇員家庭撤離武漢，國防部要求全球美軍預防新型冠狀病毒。 法新社
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武漢肺炎疫情擴散，美國政府部門相繼採取行動保護美國公民；國務院允許非應急人員及美國政府雇員的家庭成員自願撤離武漢，班機將於2月3日出發，國防部長艾思博則簽署了一項新指令，要求全球美軍針對新型冠狀病毒採取預防措施。

川普總統在密西根州談及疫情指出，與中國緊密合作，且他認為美國控制得很好，目前只有一些問題：確診5例；不過，美國疾病控制與預防中心（CDC）稍早舉行電話記者會宣布，出現首起境內人傳人案例，美國確診人數增至6例。

衛生部長阿薩爾（Alex Azar）30日推文表示，中方接受美國的提議，讓美方公衛專家加入WHO赴中國大陸的任務團隊；美方將持續與中方和WHO保持密切聯繫。

美國駐華大使館30日發布衛生警告指出，美國國務院已允許非應急人員及美國政府雇員的家庭成員自願撤離；國務院將為美國公民額外安排航班，班機將於2月3日或前後從武漢天河國際機場出發，費用須由乘客事後自付，乘客將接受CDC的篩查、健康觀察和監測要求。

根據華盛頓郵報等媒體報導，艾思博（Mark Esper）在記者會說，國防部30日發布一項新指令，要求國防部和軍方在全球各地的人員採取預防措施；美軍印太司令部也會採取相關措施。

軍方正在為先前撤離武漢的大約200名美國人提供住宿，並提供相關服務；艾思博表示，國防部與軍方人員並沒有直接接觸從武漢撤離到馬區空軍基地的人員，這些人員不能在基地隨意走動。

美國國務院日前包機從武漢撤僑，29日抵達加州河濱縣馬區空軍基地，自願隔離3天後，檢測結果呈陰性的民眾，將可以離開空軍基地；不過仍會處於14天的監控期，醫療團隊將密切關注他們的健康狀況。

武漢肺炎肺炎

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