獨家專訪：弱小優先、層層檢疫 她搭上首班撤僑包機返美

南加州唯一對武漢籍華人夫婦隨撤僑包機返美。圖／世界日報提供 分享 facebook

載有201名美國公民和武漢美國領事館官員及眷屬的撤僑包機、卡利塔航空公司(Kalitta Air)波音747航班，29日上午降落在南加州河濱縣美軍馬區空軍基地(March Air Reserve Base)；機上所有乘客經體檢後暫時隔離，居住在機場附近的旅館；本報日前連線專訪仍在旅館接受隔離的P女士，透露不少外人未曾得知的過程細節，以及她形容為「弱小優先」的登機原則。

P女士和她的先生是搭乘該班機的南加州唯一一對武漢籍華人夫婦，很幸運成為武漢美領館首次撤僑返美的華裔美國公民；P女士透露，所有乘客暫時隔離三天作健康評估，之後根據情形，或許繼續隔離，但目前沒有要求強迫關14天 。

P女士說，北京時間28日上午，撤僑包機從武漢出發，所有乘客佩戴口罩，看起來面色凝重。全程10多小時，飛機上只有兩名全副武裝，身穿生化防護服的服務的CDC檢疫官員，會為乘客測體溫，或檢查身體；機上提供口罩，消毒紙，消毒洗手液等，也備有自取的零食飲品，沒有熱餐供應。

她說，包機是貨運飛機臨時改裝的客機，機艙內看起來比較簡陋，沒有客艙舷窗，更加封閉。機票的費用乘客自付，價格貴一些，超過1000元，費用包括在降落在安克拉治後一路的健康檢查 。

P女士說，飛機29日早晨降落在加州河濱縣空軍機場後，他們又一次接受身體檢查，30日傍晚與記者初次聯繫時，也是剛檢查回來。

她解釋，無論是聯邦疾病防治中心(CDC)還是從疫區返回的乘客，都非常重視身體檢疫，這是對自己負責，也是對美國公眾負責。

包機上除近30位美國外交官，工作人員和眷屬，其他都是美國普通民眾， 華裔約30多人，兒童不少，有20多人。

P女士表示，看得出本次包機弱小優先的原則。她和先生之所以幸運成為首批包機返美乘客，她認為主要是及時在美國駐中國領事館登記；他們10天前一到中國，便註冊了STEP(Smart Traveler Enrollments Program) 美國公民境外旅行登記項目，這次安排撤僑，是按登記時間先後安排的。

在武漢等待返美的美國公民約有1000餘人，此次包機原本可搭載240人，但在武漢機場安檢過程中，有一些人或因身體狀況不佳，或證件不合格等，未能通過安檢登機，最終201人獲准登機。

P女士提到，有一對原本也獲得包機返程機票的華人夫婦，由於孩子身體不適未通過安檢，最後未能登機。為確保機上所有乘客免受新冠狀病毒的潛在威脅，登機檢疫非常嚴格；有一位武漢籍南加華人，登機當天早晨，因為武漢封城交通管制，無法趕到機場，也錯失登機返美的機會。

據悉，美國政府已決定2月3日第二次包機撤僑，撤離駐中國武漢以外幾個領事館的非必要人員及其家屬等。

P女士提醒，美國公民若去其他國家旅行，一定要及時在當地領事館登記註冊STEP，以防突發事件的發生；這項服務只涵蓋美國公民， 每到一個國家，都要註冊一次。他們夫婦倆一到中國便及時註冊，報備他們在國內的手機號和郵件信箱，這樣他們的信息就進入美國駐中國領事館的大數據，有任何事情發生，美領事館就會聯絡。