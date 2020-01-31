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「死亡率被高估」前台大醫預測新冠病毒疫情4走向

歐洲人出門不戴口罩？ 網揭真相：警察來關切

2020-01-31 14:54聯合新聞網 綜合報導

原PO表示自己在歐洲只看到幾個外國人戴口罩。 路透社
原PO表示自己在歐洲只看到幾個外國人戴口罩。 路透社
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武漢肺炎疫情持續擴大，目前全球確診病例已來到9800多例，死亡人數213位，疫情主要集中於中國和鄰近國家，不過歐美地區也陸續出現更多確診病例，美國和法國各有6例，而德國則是5例。對此有位網友在網上分享，表示自己到歐洲躲避武漢肺炎，但在路上都沒看到幾個外國人戴口罩，反問他們則回答口罩是給病人戴的，而貼文一出後，許多網友也紛紛來解答。

原PO前天（29日）在「批踢踢八卦板」發文，他說自己到歐洲躲避武漢肺炎已經一週了，打開電視台發現中國電視歐洲台還是會報導疫情相關新聞，可見對待疫情還是會謹慎處理，但原PO走在路上卻發現沒有幾個外國人會戴口罩，他說「走在路上沒幾個老外戴口罩，問他們回答，戴口罩是病人才戴，生了病還出門傳染給別人更惡劣」，而這也令他相當疑惑，說到「有沒有歐陸人民就是比東亞人更開明的八卦」、「為什麼歐陸的人都不帶口罩」。

對此，網友紛紛留言，「他們觀念就是那樣阿」、「他們認為戴口罩就病人，病人不該出門」、「法國碰過MERS更毒喔，他們普遍認為武漢肺炎沒有MERS毒」、「公共安全意識說真的比較薄弱」、「潛伏期兩週還沒病徵就會傳染了耶」。

但有網友解答說到其實是因為歐洲有些國家有「禁蒙面法」，才導致歐洲人非必要時不會戴口罩，「啊不就病例不多，還有歐洲有些國家禁止公開場所蒙面」、「除非真的生病，不然戴口罩會有警察來關切」、「歐洲有些地方禁止戴，不然還會被盤問」。

事實上，歐洲有多個國家禁止穿戴面罩，其中像是奧地利就禁止民眾在沒有合理理由的情況下，在公共場所穿戴口罩或是面罩等遮蓋臉部的物品，違者將會被處150歐元（新台幣約4998元），但若是有醫療需求、節慶活動等狀況下，視情況有所例外。而歐洲各國禁蒙面法的規定和限制場所則各有不同。

武漢肺炎肺炎口罩疫情禁蒙面法MERS

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