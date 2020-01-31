美國、香港出現首例人傳人

美國疾病防治中心(CDC)30日宣布，芝加哥日前確診武漢肺炎華裔婦人的丈夫，證實也被感染，這是全美第一起人傳人病例，也是美國第六名確診病例。

香港也出現首宗武漢肺炎人傳人個案。根據香港媒體報導，香港衞生署衞生防護中心表示，30日深夜，香港港新增2起確診病例，其中一人為37歲女性，她是日前確診的一對武漢夫婦的女兒。

截至今天上午，除了疫情嚴重的中國大陸，包括日本、德國、南韓、越南和台灣，之前都已陸續出現人傳人的確診病例。

CDC指出，該名60多歲的男性患者近期未去過武漢或中國，但和太太有近距離接觸；目前仍不清楚此新型病毒人傳人的難易度，主要症狀為發燒、咳嗽、呼吸困難，接觸病毒約2到14天就會出現症狀。

截至29日，全美確診病例共六例，包括華盛頓州的西雅圖一例，伊利諾州芝加哥二例，加州洛杉磯和橙縣(Orange County)各有一例，亞利桑納州馬瑞柯巴(Maricopa)一例。

CDC指出，武漢肺炎的高風險感染族群，是曾與病源接觸超過十分鐘，且距離不到六呎的情況下才會發生，大部分的人都沒有上述情形。

芝加哥公共衛生局長亞瓦迪(Allison Arwady)30日指出，該名男性患者兩天前才出現病徵，他的妻子是24日確認感染。男子發病前，已在醫院隔離觀察，在那之前，沒有搭乘過公共交通工具，也沒有參加大型聚會。

而他的妻子是1月13日從武漢飛回芝加哥，幾天後出現身體不適。

伊州衛生廳官員萊登(Jennifer Layden)說，男子應該是在妻子出現病徵時受到傳染，目前病情穩定；其妻目前仍在醫院，恢復良好。

至於香港首宗疑似人傳人女性病患，根據香港衛生防護中心調查追蹤，據悉是大陸某券商派駐香港的高層，其父母為香港第9及第10宗確診病例。她1月22日與父母一同入住香港W酒店至28日，之後還曾一起去過香港麗思卡爾頓酒店及四季酒店，28日她陪同父母到醫院就醫後返家。