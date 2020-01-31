義大利郵輪台旅客媒體直播出現 網：快變網紅了

歌詩達郵輪（Costa Smeralda）。圖擷自 PTT 分享 facebook 武漢肺炎疫情壓不住蔓延全球，義大利一艘郵輪也傳出疑似案例，據報導，當局已確認兩名中國籍旅客檢驗結果為陰性反應，初步排除是武漢肺炎。

同在一艘郵輪上的台灣旅客在《PTT論壇》無奈表示「我跟家人都困在船上，一大早就不准下船，歐美人看到亞裔都會閃遠遠」最後直呼「怕要在船上隔離14天」。網友紛紛回應「苦主出現了！」、「這真的是中大獎了，衰到爆。」、「郵輪上空調很危險！」，還有網友表示可以效仿在東歐觀光的台灣網友「做牌子掛Not From China」。

他透露船上的台灣人大部是旅行團約有90人，由於武漢肺炎疫情許多人都有自備口罩，但是上船後就沒人戴了，「歐洲地區民眾可能不知道疫情嚴重性，大部分人都沒戴口罩」，他表示船上訊息也講得很模糊，羅馬行程一天泡湯，只能苦中作樂貼出照片分享郵輪風景。

網友紛紛回覆「好慘！花大錢出去玩結果是這結局」、「太衰了！現代坐水牢的概念」、「病毒好像可以透過空調傳播」、「團費不知道多少，旅行社會部分退費嗎？」、「旅遊平安險有沒有用？」、「難得的經驗，我們想要都不一定有」。

後來這名受困在郵輪上的台灣旅客，出現在義大利媒體直播中，他站在郵輪上揮手的舉動笑翻不少網友，同時有多達6千多位網友收看直播，有人表示「你快變成網紅了」、「還有這種操作」、「當地媒體直播，是當天最大新聞」、「要做夠奇怪的事，像是後空翻，舉牌之類的」、「太搞笑了」、「怎麼有點像電影飢餓遊戲」。

網友在直播中揮手。圖擷自 PTT 分享 facebook