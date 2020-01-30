中東失守！芬蘭發現首例 南美洲恐也不保

2019新型冠狀病毒肺炎(2019-nCoV，武漢肺炎)疫情持續在全球發燒，芬蘭和阿拉伯聯合大公國29日都證實國內首起確診案例，巴西也首度傳出疑似案例，如果確診可能是巴西和南美洲首例新型冠狀病毒確診病例。

武漢肺炎不斷擴散，截至中國30日上午8時，全球最新疫情數字更新為已確診7846例，死亡170例，其中新增1737起確診案例和38起死亡案例，包括37例在疫情爆發中心湖北省，一例在四川省。

芬蘭衛生與福利研究所(Institute for Health and Welfare)29日證實，芬蘭出現首起2019新型冠狀病毒確診病例，患者是來自中國武漢的遊客；該名遊客目前在芬蘭北部拉普蘭(Lapland)醫院接受隔離治療，當局也持續監控與該名病患可能有接觸的15人情況。

阿拉伯聯合大公國衛生部29日說，當地一個來自中國武漢市的家庭感染了武漢肺炎。這是該國第一件確診案例，據信也是中東第一例。阿國29日早上首出現確診病例，接著確認透過家戶感染傳染給三位家人；衛生部的新聞稿並未說明這一家人何時或者如何從武漢抵達阿國。

在原本尚無案例的南美洲，巴西首度傳出疑似案例；巴西衛生部28日證實，米納斯吉拉斯州(Minas Gerais)一名曾赴中國的22歲女學生出現武漢肺炎的症狀，病理檢驗結果預計31日前公布，如果確診可能是巴西和南美洲的首例；目前與該名女學生接觸過的14人也正接受監測。

巴西政府也宣布，將國家風險等級從一級上調至二級「迫在眉睫的危險」；一旦巴西確認有傳染病例，風險等級將上調至三級「公共衛生緊急情況」。

另外，法國官員29日表示，一名80歲中國旅客因為重病住進巴黎醫院，他的女兒成為法國第五起武漢肺炎確診病例；法新社報導，這名女子的父親是法國第四起確診病例。法國衛生部長布辛(Agnes Buzyn)表示，這名女子30多歲，「身體狀況惡化，需要氧氣」，也住進加護病房。