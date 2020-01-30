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回家了！撤僑專機抵南加空軍基地 爆歡呼鼓掌

2020-01-30 18:16世界日報 記者楊青／洛杉磯報導

影音來源：記者楊青

武漢肺炎災情擴大，美國政府協助美國公民離開武漢的包機，29日上午從阿拉斯加飛抵南加州，降落在河濱縣馬區(March)空軍基地；聯邦疾病控制中心(CDC)表示，201名外交官和美國公民從武漢回到美國之前經過多次身體檢查，而且在最後回家之前還將自願在空軍基地隔離三天，確保不會對任何人造成健康威脅。

回家！機組人員與乘客分開坐

寫有Kalitta Air的美國國務院武漢撤僑包機，北京時間1月29日凌晨4時多從武漢天河機場起飛；經過約十個小時飛行，美西時間28日深夜在阿拉斯加安克拉治國際機場降落，經過加油和疾控中心人員對機上乘客再次身體檢查後，獲准飛往加州；美西時間29日上午8時許，包機抵達河濱縣馬區空軍基地。

根據報導，當機長在廣播中告知已經回到美國時，機上乘客「爆出歡呼鼓掌聲」。

包括聯邦疾控中心、河濱縣公共衛生局專家以及河濱縣當地官員及緊急中心負責人在空軍基地等候；身穿白色防護服的地勤人員以及至少三輛巴士同時在現場等候；為安全起見，疾控中心有關人員再度徹底檢查201名乘客。

聯邦疾控中心此前分別在武漢起飛前和阿拉斯加落地後，分別對機上乘客進行兩次身體健康檢查，以確保他們身體健康。在整個飛行過程中，飛機上層的機組人員和飛機下層的乘客分開，機上醫護人員對乘客情況進行監控。

嚴管！39人未過篩檢未能上機

阿拉斯加的檢查是在安克拉治機場北航站樓的一個偏僻地區進行，對平時普通旅客沒有影響；檢查結束之後，疾控中心對航站樓進行全面清潔，直到今年5月才會安排國際航班使用。

此次撤僑包機原訂240人上機，但在武漢登機前的篩檢中39人因未能通過而被滯留，最後只有201人飛回美國。

包機抵美後，河濱縣公共衛生局發言人表示，根據聯邦疾控中心報告，目前武漢肺炎病毒在美國大規模傳播的風險還是非常低，衛生部門希望第一時間掌握擴散情況，包括及時發現誰是新的病患、誰可能會傳播病毒，以及誰曾經接觸帶源者，及時阻斷病毒傳播。

河濱縣公共衛生局凱薩(Cameron Kaiser)博士表示，包機上的所有乘客未來三天在空軍基地自願隔離，若一切正常，即可回家，但衛生部門還會對其繼續監控；而在空軍基地隔離停留期間，所有人的身體樣本將送至亞特蘭大病毒測試中心檢測；亞特蘭大病毒測試中心是全美唯一能檢驗新型冠狀病毒(Coronavirus)的機構。

撤僑專機29日抵達南加州河濱縣的軍用機場，圖為乘客下機。 路透、取自視頻
撤僑專機29日抵達南加州河濱縣的軍用機場，圖為乘客下機。 路透、取自視頻
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撤僑專機29日抵達南加州河濱縣的軍用機場，圖為乘客下機。 路透、取自視頻
撤僑專機29日抵達南加州河濱縣的軍用機場，圖為乘客下機。 路透、取自視頻
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武漢肺炎肺炎

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