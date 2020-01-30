乾洗手殺病毒？FDA促廠商更正

為避免在公共場合接觸病菌，不少消費者隨身攜帶俗稱「乾洗手」的手部酒精消毒液(hand sanitizers)。不過，聯邦食品及藥物管理局日前致函知名手部酒精消毒液品牌普利爾(Purell)的母公司GOJO Industries Inc，要求廠商停止聲稱這些消毒液能夠消滅包括流感、伊波拉(Ebola)、金黃色葡萄球菌(MRSA)在內等威力強大的病毒。

食品及藥物管理局(Food and Drug Administration，FDA)透過優比速(UPS)快遞與電子郵件，今年1月17日發函給GOJO Industries Inc總裁兼執行長賈洛斯(Carey Jaros)；信中指出，普利爾網站的產品問答說明欄寫道，「普利爾醫療高級手部消毒液」(Purell Healthcare Advanced Hand Sanitizers)是專門針對預防或降低感染疾病而推出，有助於抵抗伊波拉病毒、諾羅病毒(norovirus)及流行性感冒(influenza)。

根據FDA規定，廠商不得宣傳手部酒精消毒液可以消滅病菌。普利爾網站產品問答說明欄寫道，FDA並不允許廠商宣稱手部消毒液能夠滅菌，但流感是因為包膜病毒(enveloped virus)引起，一般來說，這些病毒很容易被酒精消滅或破壞，而手部消毒液當中的主要成分就是酒精。

普利爾除了在官方網站列舉手部消毒液能夠殺菌的說法，也在普利爾的各個社群媒體平台發文中有類似宣傳。

FDA在信中指出：「我們並不知道有任何證據，足以證實普利爾醫療高級手部消毒液產品獲得合格專家認證，在廠商聲稱或建議的情況下使用時，可以安全無虞且具有效果。」

GOJO Industries Inc公關主任珊曼莎‧威廉斯(Samantha Williams)接受福斯商業新聞網(FOX Business)訪問時說，公司收到信函之後已經採取立即行動，包括更新網站以及其他數位平台的內容，完全遵照FDA的規定。 FDA警告Purell停止聲稱乾洗手可消滅病毒。圖／截自該公司網站 分享 facebook