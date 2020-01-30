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日本未管制陸客是不關心疫情？ 網揭關鍵因素

2020-01-30 13:53聯合新聞網 綜合報導

日本撤僑專機29日返國，有3位日本公民確診武漢肺炎。歐新社
日本撤僑專機29日返國，有3位日本公民確診武漢肺炎。歐新社
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武漢肺炎病例不斷出現，中國確認有7700多位民眾感染，共計170例死亡病例，而各國也紛紛出現確診案例，其中台灣目前有8位人士確診。對此中央政府下達命令禁止中國湖北省陸人來台，其餘各省人士則暫緩受理、推遲來台，而日本則是在昨日包機從武漢載回日籍人士，但卻未禁止陸客進入國內，有網友提出質疑「日本是不是真的不在乎疫情」，在網上引發熱議。

日本29日派出專機接回滯留於中國武漢的206位日本公民，並將大量口罩、防護衣、護目鏡等防疫設備捐贈予中國，然而目前日本已有3位公民遭確診為武漢肺炎，累計共有11例確診案例，對於7月底將舉行的東京奧運無疑是一大威脅。雖然日本首相安倍晉三指示內閣部會首長加強抗疫作戰，加強監控、隔離檢疫、資料收集等方面，因應武漢肺炎，但對於陸客赴日一事，官方卻未提出限制措施，也令不少網友提出質疑。

有網友在「批踢踢八卦版」說到「日本人對於武漢觀光客的態度，是歡迎、萬歲，從心裡歡迎，日本明明今年還要辦奧運的，對於觀光財也沒有泰國這些第三世界需求高，但為什麼日本到現在對中國觀光客仍然是打從心裡的熱情歡迎呢」，對此他質疑日本是不是真的不在乎疫情，引來不少網友回覆。

許多網友留言寫道「奧運大於一切」、「因為春假賺中國人的錢夠抵好幾個月」、「沒被SARS洗禮過不知輕重」、「他們沒有那時SARS的恐怖」、「日本當時SARS死亡人數是0」、「SARS時日本沒有案例，他們沒有警覺心」、「再過個一周就知道恐怖了」。

為防止武漢肺炎疫情擴大，我國中央流行疫情指揮中心在25日列出6項中國大陸人士來台限制，除了全面禁止湖北省陸人來台以外，湖北省以外，其他陸客的觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢交流暫緩受理，已發入台許可證者推遲來台，小三通也全面暫緩，至於陸生則是至2月9日暫緩來台，陸配回台也需限制居住，自主健康管理14天。

武漢肺炎肺炎東京奧運SARS

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