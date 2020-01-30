包機返日專機3人確認感染病毒 世衛組織再開會

2020-01-30 12:10 德國之聲 德國之聲中文網

世衛組織計劃周四(1月30日)在日內瓦再次舉行緊急委員會會議，商討是否將新型冠狀病毒定義為國際關注的突發公共衛生事件。

會議將會在當地時間下午舉行，之後會舉行新聞发布會。根據世界衛生組織網站消息，該組織總干事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）率領代表團剛剛結束了對中國的訪問。訪問期間，譚德塞在北京會見了習近平、王毅和國家衛健委主任馬曉偉。

訪問結束時，譚德塞表示，遏制新型冠狀病毒在中國乃至全球的傳播是世衛組織的當務之急。

1月23日的會議上，世界衛生組織決定暫時不將新型冠狀病毒宣告為國際公共衛生緊急事件。

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根據中國官媒央視報道，截至1月29日24時，確診病例上升到7736宗，死亡人數179。中國衛健委公布，之前一直維持零疫情的西藏已確診一個病例。

日本共同社消息，日本政府包機將一批日本公民撤離武漢，抵達東京機場之後，有3人檢驗出感染新型冠狀病毒，其中2人沒有出現症狀，但檢測呈陽性。

日本首相安倍晉三表示，這3人將被送到特別醫院接受治療。

2%死亡率

世界衛生組織緊急項目執行主任邁克爾·萊恩（Michael Ryan）周三向媒體表示，感染新型冠狀病毒人的死亡率估約為2%，低於SARS10%的死亡率。與大多數疾病一樣，老年人、幼兒和其他身體狀況不佳的人患病的風險往往更高。

浙江省衛生健康委副主任孫黎明周三在新聞发布會上回答記者提問時表示，目前，疫情仍處於上升階段，預計未來7-10天新增病例數增幅會逐步減少，並進入平台期，若各項管控措施持續有效落實，有望出現拐點。"

文木 / 羅法（美聯社，法新社等）

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