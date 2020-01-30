現場直擊！ 美撤僑包機抵南加 3巴士接機 旅客隔離3天

原訂在洛杉磯安大略機場降落的武漢美國公民包機，29日上午從阿拉斯加飛抵南加州，降落在河濱縣馬區（March）空軍基地。多日來擔心與不安的安大略機場附近居民大鬆口氣。聯邦疾控中心（CDC）表示，201名外交官和美國公民從武漢回到美國經過多次身體檢查，而且在最後回家之前還將自願在空軍基地隔離三天，確保不會對任何人造成健康威脅。

寫有Kalitta Air的747-400F美國國務院武漢撤僑包機，北京時間1月29日淩晨4點多從武漢天河機場起飛；經過約十個小時飛行，美西時間28日深夜在阿拉斯加安克拉治國際機場降落，經過加油和疾控中心人員對乘客再次身體檢查後，獲准飛往加州；美西時間29日上午8時許，包機抵達河濱縣馬區空軍基地。

包括聯邦疾控中心、河濱縣公共衛生局專家以及河濱縣當地官員及緊急中心負責人在空軍基地迎接包機，身穿白色防護服的地勤人員以及至少三輛巴士同時在現場等候。為安全起見，疾控中心有關人員再度對所有201名乘客進行徹底檢查，以確保這些人不會造成任何人處於危險中。

聯邦疾控中心此前分別在武漢和阿拉斯加分別對機上乘客進行兩次身體健康檢查，以確保他們身體健康。在整個飛行過程中，飛機上層的機組人員和飛機下層的乘客分開，機上醫護人員對乘客情況進行監控。其中阿拉斯加的檢查是在安克拉治機場北航站樓的一個偏僻地區進行，對普通旅客沒有影響，檢查結束之後，疾控中心將對航站樓進行全面清潔，直到今年5月才會安排國際航班使用。

此次撤僑包機原訂240人上機，但在武漢登機前的篩檢中39人因未能通過而被滯留，最後只有201人飛回美國。

包機順利著陸後，包括聯邦、加州和河濱縣聯合召開記者會，説明包機人員及美國武漢肺炎現況。

河濱縣公共衛生局發言人表示，根據聯邦疾控中心報告，目前武漢肺炎病毒在美國大規模傳播的風險還是非常低，美國希望一直保持這種事態，所以預防工作非常重要，衛生部門希望第一時間掌握擴散情況，包括及時發現誰是新的病患、誰可能會傳播病毒，以及誰曾經接觸帶源者，及時阻斷病毒傳播。

河濱縣公共衛生局Cameron Kaiser博士表示，現在大家都害怕這種病毒，因爲很多情況還不是十分明朗。他表示，此次包機上的所有乘客未來三天在空軍基地自願隔離，之後，再次檢查身體，若一切正常，即可回家，但衛生部門還會對其繼續監控。

在空軍基地隔離停留期間，所有人的身體樣本將送至亞特蘭大病毒測試中心檢測。亞特蘭大病毒測試中心是全美唯一能檢驗新型冠狀病毒（Coronavirus）的地方。

包機從原定降落的安大略機場轉到河濱縣馬區空軍基地，安大略周邊民衆大鬆口氣，但河濱縣一些民衆卻緊張起來。河濱縣多位縣政委員29日均出席記者會，並表達將以公共安全放在第一優先，希望民衆對政府操作有信心。

安大略機場原定當天上午舉行的新聞發布會，因包機轉停河濱縣而取消。聖伯納汀諾縣府經濟顧問蘇王秀蘭表示，由於安大略機場附近民衆對本次包機降落當地提出不少意見，且包機原計畫著陸雖為獨立區域，但畢竟不遠就是安大略民用機場，很多乘客和民衆出入，所以轉到軍用機場著陸，單純很多，同時消除許多民衆的顧慮。 撤僑航班上的乘客排隊等候上大巴。（讀者提供） 分享 facebook

美國從中國湖北武漢撤僑的航班，29日上午降落馬區軍用基地。（讀者提供） 分享 facebook