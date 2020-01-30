武漢肺炎個案增各地搶口罩 韓網銷量急增數10倍

新加坡衞生部高級政務部長藍彬明表示政府會與零售商合作管制口罩價格，以防止囤貨。示意圖。歐新社 分享 facebook

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情不斷擴散，香港全城瘋搶口罩自保。在全球多個地方同樣出現「一罩難求」的情況。韓國網購口罩銷量急增43.8倍，便利商店的口罩銷量也上升逾10倍；至於在新加坡，不少商店有民眾每日大排長龍買口罩。

韓國：網購口罩銷量急增

韓國網購平台G-Market數據顯示，1月21日至27日的口罩銷售額，較上一周增加4380%，較去年同期亦增加2044%。洗手液的銷量亦較前一周增加7004%，幾乎出現斷貨。

網購網站Wemakeprice亦出現同樣情況，隨著第二宗確診患者出現，相關產品需求出現爆炸性增長，1月24日至27日的口罩銷量較前幾天增加3213%。CU便利店的口罩銷量亦較對上一個月增加11.2倍。

新加坡：政府承諾管制價格

在新加坡，Google上口罩的搜尋量急增5倍。網購網站Shopee指出，口罩的銷售額成長近15倍。民眾亦四處在醫療保健及個人護理店購買口罩，不少商店每日大排長龍。

大型連鎖店限制每名客人購買口罩的數量，但無論是網路店面還是實體店都一罩難求，失望的網友紛紛在網上留言投訴，又斥政府無分配資源確保有足夠口罩。

新加坡衞生部高級政務部長藍彬明28日在Facebook表示，政府會與零售商合作管制口罩價格，以防止囤貨，又強調新加坡會有足夠口罩供應。

加拿大：城市的口罩搶購一空

加拿大亦出現在部分城市買不到口罩的情況，《全球新聞》（Global News）報道，在馬尼托巴省（Manitoba）溫尼伯市（Winnipeg）的大部分商店，口罩都被搶購一空。有醫療保健商店職員形容，貨品一上架就幾乎馬上「消失」。連日來接到的電話中，十個有九個都是查詢口罩的資訊。

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文章授權轉載自《香港01》