武漢肺炎個案增各地搶口罩 韓網銷量急增數10倍
與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情不斷擴散，香港全城瘋搶口罩自保。在全球多個地方同樣出現「一罩難求」的情況。韓國網購口罩銷量急增43.8倍，便利商店的口罩銷量也上升逾10倍；至於在新加坡，不少商店有民眾每日大排長龍買口罩。
韓國：網購口罩銷量急增
韓國網購平台G-Market數據顯示，1月21日至27日的口罩銷售額，較上一周增加4380%，較去年同期亦增加2044%。洗手液的銷量亦較前一周增加7004%，幾乎出現斷貨。
網購網站Wemakeprice亦出現同樣情況，隨著第二宗確診患者出現，相關產品需求出現爆炸性增長，1月24日至27日的口罩銷量較前幾天增加3213%。CU便利店的口罩銷量亦較對上一個月增加11.2倍。
新加坡：政府承諾管制價格
在新加坡，Google上口罩的搜尋量急增5倍。網購網站Shopee指出，口罩的銷售額成長近15倍。民眾亦四處在醫療保健及個人護理店購買口罩，不少商店每日大排長龍。
大型連鎖店限制每名客人購買口罩的數量，但無論是網路店面還是實體店都一罩難求，失望的網友紛紛在網上留言投訴，又斥政府無分配資源確保有足夠口罩。
新加坡衞生部高級政務部長藍彬明28日在Facebook表示，政府會與零售商合作管制口罩價格，以防止囤貨，又強調新加坡會有足夠口罩供應。
加拿大：城市的口罩搶購一空
加拿大亦出現在部分城市買不到口罩的情況，《全球新聞》（Global News）報道，在馬尼托巴省（Manitoba）溫尼伯市（Winnipeg）的大部分商店，口罩都被搶購一空。有醫療保健商店職員形容，貨品一上架就幾乎馬上「消失」。連日來接到的電話中，十個有九個都是查詢口罩的資訊。
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文章授權轉載自《香港01》
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