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英航暫停飛陸航班 美考慮跟進

2020-01-30 00:01聯合報 編譯陳韋廷、華盛頓記者張加／連線報導

英國航空公司廿九日宣布暫停往返中國大陸所有航班。圖為倫敦希斯洛機場的英航班機。 ...
英國航空公司廿九日宣布暫停往返中國大陸所有航班。圖為倫敦希斯洛機場的英航班機。 （歐新社）
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在英國外交部發布如非必要不要前往中國大陸的旅遊警訊後，英國航空公司廿九日宣布停飛往來中國大陸所有航班。此外，美國的聯合航空公司廿八日宣布，二月一日至八日將暫停美國往返北京、香港、上海的部分航班；美國媒體則報導，白宮官員告訴美國的航空公司，白宮正考慮暫停往來美中的航班。

英國航空公司宣布停飛往來大陸所有航班後，目前該公司網站已找不到一月和二月飛往大陸的航班資訊；英航原本每天都有航班飛往北京和上海。

南韓廉價航空首爾航空也宣布，暫時停飛山東臨沂和湖南張家界航班，成為第一個取消武漢以外大陸城市航班的南韓航空公司。

印尼獅航則表示，已取消從印尼雅加達、峇里島等地飛往大陸十五個機場的五十多個航班。另外，芬蘭航空、國泰航空、新加坡捷星亞洲航空等業者都減少飛往大陸班次，原因是武漢肺炎疫情導致旅遊需求大幅下滑。

美國財經媒體CNBC引述消息人士說法報導，白宮官員告訴美國的航空公司，白宮正考慮暫停往來美中的航班；美國衛生部長阿薩爾對此表示，不排除任何可能性，會以科學依據評估需要採取哪些適當的公衛舉措。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國聯合航空廿八日透過聲明表示，因需求明顯降低，決定自二月一日至八日暫停美國往返北京、香港、上海的部分航班；聯航表示，將會持續關注情勢並視需要調整航班行程。

聯航的措施預計影響廿四個來回航班，包括香港往返舊金山國際機場與紐華克自由國際機場，北京往返華盛頓杜勒斯國際機場、芝加哥歐海爾機場、紐華克自由國際機場，上海往返舊金山國際機場、紐華克自由國際機場、芝加哥歐海爾機場。

武漢肺炎肺炎

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