新冠病毒肆虐 世界各國如何應對？

（德國之聲中文網）據世界衛生組織官方網頁通報的數據，截至28日晚，在中國境外的確診感染病例已經升至56例，目前尚無死亡病例。

各國紛紛撤僑

作為歐盟內首個采取行動的國家，法國周三將從中國接回250名本國公民。據"時代在線"（zeit.de）周二報道，德國空軍一架空客A310 PAX型號的運輸飛機以及機組人員也已經准備就緒。據悉，目前身處武漢地區的德國公民及家屬一共有大約90人。對於身在中國其它地區的德國公民，外交部建議他們暫時不要外出，取消所有非絕對必要的出行計劃。

據德國《圖片報》報道，接回德國公民的運輸機目前計劃是在周五12點45分從科隆起飛，前往中國。據德國政府內部人士透露，這畢竟不是普通包機飛行。此外對於如何安置接回德國的公民，聯邦衛生部、外交部和各州衛生部門之間還存在分歧。

根據《圖片報》掌握的信息，這架空軍運輸機預計將在法蘭克福機場降落，大約90名德國公民將被隔離觀察14天。但是具體的隔離措施尚未確定。

此前有消息稱撤僑行動在周三就會啟動。至於為何推遲到周五，有消息稱可能是還在等待中方的許可。

盡管德國感染新型冠狀病毒的確診人數已經增加至4人，衛生部長斯潘（Jens Spahn）表示，這4名感染患者的症狀很輕，這種病毒對於德國民眾所帶來的風險仍然很低。

周二晚間確診的3名感染者和之前首例患者一樣，都是巴伐利亞州汽車零件制造商Webasto的員工，都與一周前來參加職業培訓活動的中國女同事有過接觸。該公司也宣布，暫停所有員工的出差計劃，工廠暫停運營至2月2日。

歐盟委員會表示願意向成員國提供撤僑行動上的幫助。一名发言人周二表示，啟動歐盟公民保護機制之後，布魯塞爾可以提供抗擊新型冠狀病毒疫情方面的幫助。法國率先接受了這方面的幫助。

除了歐洲國家之外，澳大利亞也啟動撤僑行動。澳總理莫裡森（Scott Morrison）表示，從武漢接回的大約600名澳公民將被送至位於印度洋的聖誕島。這座島嶼雖然是澳大利亞領土，但是距離本土2300公裡遠。在過去幾年裡，澳政府曾經在這座島上安置難民，因條件條件惡劣而成為媒體關注焦點。

日本已開啟撤離計劃，一架搭載從武漢撤離日本公民的飛機已周三清晨抵達東京機場。日方官員說飛機上有206人。

美國的飛機也於周三離開武漢，前往洛杉磯。據華盛頓方面透露，機上載有大約200名美國公民，其中包括美國駐武漢領事館的工作人員。

多家國際航空公司也采取行動，英國航空（British Airways）、印尼獅子航空（Lion Air）和韓國的首爾航空（Seoul Air）已經宣布暫停往返中國的航班。其它如芬蘭航空（Finnair）、香港的國泰航空（ Cathay Pacific）和新加坡的捷星航空（Jetstar Asia）也減少了去往中國的航班班次。

各國科研人員加緊疫苗研究工作

俄羅斯駐廣州領事館表示，俄羅斯和中國專家正在合作研制針對新型冠狀病毒的疫苗。北京方面此前已經將該病毒的基因組信息交給莫斯科方面。俄羅斯目前尚未发現任何感染這種病毒的病例。不過俄方也已經就從湖北撤僑的事宜同中方進行溝通。

澳大利亞科研人員周三表示，已經成功培育出新型冠狀病毒的毒株，這是中國以外最先分離出來的病毒毒株。墨爾本彼得·多爾蒂感染和免疫研究所（Peter Doherty Institute for Infection and Immunity）的學者表示，願意與世衛組織和全世界的實驗室機構分享相關樣本。

此前中國媒體《浙江日報》曾報道，浙江省疾控中心新型冠狀病毒檢測團隊已經於1月24日成功分離到新型冠狀病毒毒株。中國工程院院院士、傳染病學家李蘭娟表示，最快一個月可以研制出疫苗。

雨涵（綜合報道）

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