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中國一天生產2000萬副口罩 為什麼還是買不到？

口罩大缺貨美國中國都在搶購囤貨 3M日夜趕工增產

2020-01-29 15:33世界日報 記者羅曉媛／維州報導

新冠狀病毒疫情爆發以來，中國乃至美國等地的口罩瀕臨脫銷，各地貨源緊張，生產N95口罩的大廠牌─美國製造業巨擘3M公司28日表示，為滿足新冠病毒疫情爆發以來不斷增長的醫療物資需求，他們正24小時加班加點增產口罩等呼吸防護產品(respiratory protection)。

3M執行長羅曼(Mike Roman)28日在CNBC「華爾街直播室」(Squawk on the Street)的節目上表示，該公司正在全球範圍增加呼吸防護產品的產量，「我們正全力生產，24小時不停歇。」他說，無論是在中國和其他亞洲國家的工廠，還是歐洲或美國的工廠，都在增加產量，即便中國疫情爆發，當地的3M工廠仍在不停歇生產。

儘管公眾對呼吸防護產品的需求激增，但中國國內因該病毒導致的出行限制，以及部分公司關閉，也影響到3M在中國的產能。

目前新型冠狀病毒已擴散到全球十多個國家，確診約6000例，超過130人因此死亡。

市面上的口罩一般分為可對飛沫等大顆粒物質起到隔離作用的醫用外科口罩，以及可過濾直徑在0.3微米以上微小顆粒的N95防護口罩，自新冠病毒疫情爆發以來，武漢及湖北地級市醫院乃至其他省市的醫院都相繼發出醫療物資募捐的求助，北美華人近日為了支援國內醫院，也在線上線下購買口罩。

再加上美國近期也確診五例，許多人為防患於未然也開始囤口罩，以至於線上的亞馬遜和線下的CVS等都脫銷，亞馬遜上出售一次性一用口罩的最佳賣家PacingMed品牌和BLBM品牌，還提醒消費者注意別買到假貨，因為它們都斷貨了。

PacingMed在產品也指出，所有的口罩全部脫銷，請不要從其他賣家手中購買，以免買到假貨，預計會在下月補貨。

BLBM則直接把產品圖片換成通告，提醒消費者「正在加緊補貨，一切都會好的。」

本報記者28日致電Grainger、MedicalMega等網路醫療物資供應商，均被告知3M、Dupont這類大廠牌的口罩、防護服等醫療產品已賣脫銷，網站上雖然仍然顯示可下單、預計數日後送達，但實際庫存已沒貨，下單者很可能之後被砍單。

另有一名華人消費者說，他1月22日在Grainger購買的3M1860型號的N95口罩，確認郵件告知1月23日即可拿貨，但至今沒有進一步消息。

約翰霍普金斯大學健康安全的科學家托納(Eric Toner)說，戴口罩沒什麼害處，但也不太可能非常有效的阻隔病毒傳播，但醫護人員和虛弱者必須戴口罩；CDC則建議民眾勤洗手，避免接觸生病者。

武漢肺炎肺炎口罩

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