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獨家／「我搭上首班撤僑班機」揮別武漢父母 心情複雜沉重

多人宿舍用屏風隔離較好？ 陸生不滿想在單人租屋處隔離

獨家／「我搭上首班撤僑班機」揮別武漢父母 心情複雜沉重

2020-01-29 11:54世界日報 特派員黃惠玲／芝加哥報導

搭上首班撤僑班機的旅客，在天河機場排隊等候。(王炎提供)
搭上首班撤僑班機的旅客，在天河機場排隊等候。(王炎提供)
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「終於要離開了，但是心情很複雜，開心不起來」，美國首架撤僑班機28日從中國武漢起飛，機上一名中年華人在上機前向芝加哥武漢同鄉會副會長王炎聯繫時，道出留父母在武漢家中，自己不得不先搭機離開的沉重感受。這名華人是從英文媒體報導獲知撤僑消息，他第一時間聯繫了美國駐北京大使館，並幸運取得一個機位，預計在29日抵達加州。

到中國開會兼過年 卻回不去了

王炎接受本報訪問時說，早在武漢肺炎疫情升高前，芝加哥地區的湖北同鄉就已經藉著微信建立起相關信息流通，這位搭上美國第一架撤僑航班的華人，在芝加哥地區上班，他1月下旬到中國開會，會議告一段落後，於22日回到武漢家鄉，準備與父母過年，「當時他曾詢問家人疫情狀況，家人告訴他應該沒問題，所以他就從開會城市回到武漢」。

沒想到22日才回到家裡，23日武漢就宣布封城，「一開始也沒有想太多，他覺得或許剛好可以跟家人好好過年，然而一天天過去，情況沒有好轉，反而疫情愈來愈緊張」，王炎說，她的這位好友原來預計26日回芝加哥，準備27日恢復上班，可是在過完年後，眼看短期內武漢重新開放希望不大，才開始留意如何返美的消息。

影片來源：特派員王惠玲

待撤美僑在天河機場排隊等候。(王炎提供)
待撤美僑在天河機場排隊等候。(王炎提供)
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從外媒知撤僑竟申請到 費用1100元

25日他從英文媒體看到美國要派撤僑班機的消息，但不確定真假，後來王炎找出駐美大使館聯繫方式，讓他直接與大使館聯繫。這位僑胞立即致電使館，證實的確有班機要從武漢飛回美國，使館並給他一個電郵，要求他將個人信息直接寄交後，等候通知。

27日上午他就收到了領館郵件，告知申請者班機搭乘的資格等信息，不久他又收到第二封信，通知他可以搭乘該航班返回美國，費用為1100元。

待撤美僑在天河機場排隊等候。(王炎提供)
待撤美僑在天河機場排隊等候。(王炎提供)
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天河機場空無一人 專機排人龍

28日他比預定報到時間─上午9時─提前了好幾個小時到機場，「除了搭乘專機的排隊人龍外，整個天河機場空無一人，很難想像這座總是人來人往的機場，竟然會唱『空城計』」。

根據描述，搭乘該班機者，需要經過約三層的檢疫及查驗文件，現場也有工作人員向他們詳細說明登機前、搭機時及下機後的作業程序，「總共排了約四個小時，等了很久」。

終於上了飛機，想到可以離開武漢回去上班，「心情十分複雜，疫情仍然嚴峻，爸媽還在這裡，我卻要離開，心裡放不下」，他向王炎說，「從來沒有一次離開父母感覺如此沉重」。

王炎說，她認識的芝加哥湖北老鄉，至少還有四人還在武漢。

待撤美僑在天河機場排隊等候。(王炎提供)
待撤美僑在天河機場排隊等候。(王炎提供)
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武漢肺炎肺炎

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