肺炎疫情：德國1夜變4例 美日啟動撤僑

（德國之聲中文網）德國衛生部本周二 (11月28日)晚間確認，巴伐利亞州再發現3人感染新型冠狀病毒，他們都與周一公布的德國首名感染病毒的患者存在接觸。德國已經發現4宗病毒感染病例。

德國衛生官員在發布會上介紹，首名患者大約在一個星期之前和一名中國女性同時有過接觸。因為有潛伏期，當時那名女同事可能沒有出現明顯症狀。

德國公司采取防御措施

據汽車零部件製造商Webasto周二公布，這名確診病患是該集團位於斯托克多夫(Stockdorf)總部的一名男性員工。這名女性當時是來公司總部參加職業培訓活動的，在返回中國之後被診斷感染了新型冠狀病毒。Webasto周二晚些時候公布，為了防範病毒，暫時關閉總部到本周日，也通知員工不要外出旅行。

巴伐利亞衛生官員表示，該州的感染風險依然很低。這是肺炎疫情在歐洲的首起人傳人病歷。

法國周二晚間也新增1例確診病例，法國衛生總局在发布會上透露，病患為一名近80歲的男性中國游客，目前病情嚴重，正在巴黎的重症監護室接受治療。這是法國確認的第4例新型冠狀病毒感染病例。

韓國、泰國、台灣、尼泊爾、越南、美國、澳大利亞等地都发現了肺炎患者。

近6000宗確診病例

中國國家衛健委发布的數據顯示，截至1月28日24時，該部門收到31個省(區、市)累計報告確診病例5974例，現有重症病例1239例，累計死亡病例132例。

日本已開啟撤離計劃，一架搭載從武漢撤離日本公民的飛機已周三清晨抵達東京機場。日方官員說飛機上有206人。

美國的飛機也定於周三離開武漢，前往洛杉磯。飛機上載有使館人員，以及自己支付機票的美國公民。

總部位於芝加哥的美國聯合航空（United Airlines）表，由於航班需求"大幅下降"，將在2月1日至2月8日之間取消24個飛往北京、香港和上海的航班。

文木/鄒宗翰 (美聯社，路透社，法新社等)

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