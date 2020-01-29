親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
國民黨大敗檢討
政治
軍事
綜合

武漢肺炎疫情加劇 歐盟啟動撤僑安排2架專機

2020-01-29 05:44中央社 布魯塞爾28日專電

歐洲高度憂心中國武漢肺炎疫情，歐洲聯盟執委會今天啟動公民保護機制安排2架專機，30日首架撤僑專機將從法國出發，初步估計大約先接回在武漢的250名法國公民。

通稱武漢肺炎的「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）肆虐，迄今在中國已造成逾百人喪生，災情中心的湖北省會武漢23日封城禁止任何人離開，包括美國、日本、英國、德國、法國及西班牙政府則都有意自武漢撤僑。

歐盟今天表示啟動公民保護機制，透過協調安排2架飛機接回在武漢的歐盟公民回歐洲，首架飛機預定30日從法國出發，初步估計大約有250名法國公民搭乘首班專機回國，其餘會員國100多名歐盟公民則搭乘第2班飛機，以後視需求也可能再安排專機。

在目前階段，只有健康或無症狀的歐盟公民才能搭撤僑專機。歐盟緊急協調中心將與會員國政府保持聯繫，安排抵達歐洲的時間及隨後隔離所需。

法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）先前說明，撤僑行動將會有專屬醫療團隊隨行以便監控，僑民回國必須隔離14日。

歐盟危機管理執委雷納希克（Janez Lenarcic）表示，安排撤僑專機是隨著疫情加劇及應法國要求，歐盟不會忘記世界上任何地方需要幫忙的公民，緊急協調機制將全天候工作，並與會員國保持聯繫，如果需要會投入更多支持。

歐盟將資助這次撤僑專機的運輸費用。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天上午才在北京與中國領導人習近平會面，中國媒體報導WHO認為沒有必要從武漢市撤僑，但歐盟下午隨即啟動撤僑機制，顯然國際有其不同專業判斷並存在高度憂心。

WHO今晚另發布訊息表示，北京當局已同意派遣國際專家至中國，將增進WHO對2019新型冠狀病毒了解，及指導全球對此一疫情的回應。

武漢肺炎肺炎

延伸閱讀

防武漢肺炎 美擴大機場篩檢並持續與台訊息交流

研究武漢肺炎病毒 北京同意WHO派國際專家至...

兩岸航班大幅縮減 恐擴及更多國際線

遭謠傳北投區載到武漢肺炎病患 台北市消防隊回...

相關新聞

五星旗改成5枚冠狀病毒 丹麥報紙拒向中國道歉

2020-01-28 22:54

日本爆首宗本土武漢肺炎 專機赴武漢撤僑

2020-01-28 23:00

馬來西亞武漢肺炎確診病例維持4起 稱疫情受到控制

2020-01-28 21:52

武漢肺炎亞裔遭歧視 法網友推特我不是病毒

2020-01-28 20:55

WHO權威：防治武漢肺炎根據抗煞經驗 應注意腹瀉與嘔吐

2020-01-28 20:11

首例！武漢肺炎歐洲人傳人 德國患者遭中國同事感染

2020-01-28 20:03

武漢肺炎泰國確診累計14例 各界嚴陣以待

2020-01-28 19:57

南韓派包機自武漢撤僑 多家航空停飛赴中航線

2020-01-28 18:20

武漢肺炎疫情延燒 斯里蘭卡也傳首例確診

2020-01-28 18:10

日本首例境內感染！沒去過武漢者感染武漢肺炎

2020-01-28 17:20

武漢肺炎蔓延 BBC：幸虧疫情發生在中國

2020-01-28 16:13

加拿大首例武漢肺炎患者 同行妻列推定病例

2020-01-28 15:53

世衛：對中方防疫能力有信心 外界無需「過度反應」

2020-01-28 15:51

武漢客搭機經港赴美確診 國泰、港龍中招

2020-01-28 15:45

武漢肺炎疫苗 NIH拚3個月人體試驗

2020-01-28 15:35

美專機將抵武漢撤僑 運送230人撤離

2020-01-28 15:31

因應武漢肺炎疫情 美企暫停在湖北運營

2020-01-28 15:29

WHO秘書長：當前形勢不主張撤僑，不必過度反應

2020-01-28 15:28

200人可以先回來 日本首架撤僑包機深夜飛武漢

2020-01-28 15:17

韓國防部強化防疫 杜絕武漢肺炎病毒流入部隊

2020-01-28 14:55

泰國新增境外移入6例武漢肺炎 累計14例

2020-01-28 14:52

武漢肺炎警訊 美媒：一帶一路恐助疫情擴散

2020-01-28 13:44

求自保！菲律賓暫停向中國公民核發落地簽證

2020-01-28 13:39

武漢肺炎疫情延燒 北韓加強防疫

2020-01-28 13:26

武漢肺炎撤僑 日本擬28日晚派包機

2020-01-28 13:25

美前兩例武漢肺炎基因定序完成 CDC：未變種

2020-01-28 13:18

韓媒：武漢肺炎兩名病患遊蕩5天 防疫網堪憂

2020-01-28 13:13

武漢肺炎潛伏期是否會傳染 世衛：尚未清楚

2020-01-28 13:08

防疫作戰 港府宣布公務員假期後可在家工作

2020-01-28 13:04

總計13國啟動撤僑計劃 日、德與中協商陷僵局

2020-01-28 12:59

南韓最快30日包機從武漢撤僑 不含中國籍家屬

2020-01-28 10:55

鴻海山西手機零組件廠傳延後復工 跨國企業因應疫情一覽

2020-01-28 10:46

大陸武漢肺炎死亡至少100例 道瓊大跌453點

2020-01-28 09:44

陸客入境土耳其後發燒咳嗽 12人遭隔離觀察

2020-01-28 09:42

WHO認錯：武漢肺炎全球風險應為「高」而非「中等」

2020-01-28 09:17

德擬派軍機撤僑 中國政府怕造成民眾恐慌未同意

2020-01-28 08:33

武漢肺炎是否定為國際緊急事態 世衛可能再議

2020-01-28 08:25

傳尚未與中方喬好 日撤僑包機原訂今出發取消

2020-01-28 08:21

德國、柬埔寨淪陷／出現武漢肺炎首個確診案例

2020-01-28 08:14
看更多

熱門文章

我國現武漢肺炎首例本土個案 境外移入個案丈夫中鏢

2020-01-28 20:09

台灣增兩例武漢肺炎確診個案 赴陸旅遊疫情升級警告

2020-01-28 13:40

台灣首例武漢肺炎本土病例「妻傳夫」 專家憂病毒恐擋不住

2020-01-28 20:45

整理包／武漢肺炎燒全球！台灣增至8例確診 日本、歐洲首出現本土個案

2020-01-28 21:56

上海人拒與發燒武漢人同機回國 旅客怒：不是同胞嗎？

2020-01-28 10:21

WHO認錯：武漢肺炎全球風險應為「高」而非「中等」

2020-01-28 09:17

日本首例境內感染！沒去過武漢者感染武漢肺炎

2020-01-28 17:20

政府即起每日釋600萬片口罩 一人限購3片

2020-01-28 14:48

陸官方專家：武漢肺炎出現無症狀感染者

2020-01-28 13:26

武漢2自由行陸客在台確診武漢肺炎 同行者也發燒隔離

2020-01-28 15:20

武漢肺炎防疫升級 29日起居家隔離者須隨身帶電子監控

2020-01-28 20:49

大陸疫情整理包／武漢肺炎擴散！香港停發陸客遊港簽注 各省這天才復工

2020-01-28 22:13

馬英九在台南 大讚賴清德的救援說「有勇氣和愛心」

2020-01-28 10:07

口罩禁出口爭議 攤開數據台進口貨9成來自中國

2020-01-28 16:29

馬英九：政府政策應該改 把口罩運到大陸去！

2020-01-28 18:48

陸官方指武漢肺炎病毒潛伏3-7天 重症病程可能沒發燒

2020-01-28 10:38

比SARS傳染的快 陸官員：武漢肺炎病例恐6、7天就翻倍

2020-01-28 08:49

武漢肺炎蔓延 BBC：幸虧疫情發生在中國

2020-01-28 16:13

抵台被禁入境 陸客拿下口罩飆罵地勤：有人情味嗎

2020-01-28 07:53

武漢肺炎死亡案例已106死確診超過4000例

2020-01-28 09:29

武漢肺炎疫情 台灣先前7名確診個案狀況穩定

2020-01-28 20:16

首例！武漢肺炎歐洲人傳人 德國患者遭中國同事感染

2020-01-28 20:03

林口口罩工廠春節加班 新北市府：過2天供貨可恢復正常

2020-01-28 15:01

遭謠傳北投區載到武漢肺炎病患 台北市消防隊回應了！

2020-01-28 23:16

已與陸協調從武漢撤走台人？ 國台辦：與事實情況不符

2020-01-28 13:34

武漢肺炎湖北一日增1291例確診 累積上百人死

2020-01-28 10:25

德國、柬埔寨淪陷／出現武漢肺炎首個確診案例

2020-01-28 08:14

彰化首見武漢肺炎家庭感染 個案去過超市、3C店家

2020-01-28 22:47

電腦模擬武漢肺炎會死6500萬人？ 醫：未考量防疫措施

2020-01-28 12:47

為何柯文哲下令開始戴口罩？黃珊珊說有這三個考量

2020-01-28 11:49

無症狀感染者恐成漏洞 專家指防疫成敗看2月7日數據

2020-01-28 17:04

從廈門回台10天咳不停... 屏東陸籍女子暫隔離治療

2020-01-28 13:11

罷韓領第二階連署格式 領銜人：韓國瑜是高雄的病毒

2020-01-28 10:50

武漢抗疫發起開窗唱國歌 醫生疾呼危險快停

2020-01-28 09:20

中研院陸籍研究員海外旅遊 疫情爆發被迫滯留南非

2020-01-28 16:30

陳時中指政治人物莫挑釁口罩原則 侯友宜：建議沒強迫

2020-01-28 13:51
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top