武漢肺炎疫情加劇 歐盟啟動撤僑安排2架專機

歐洲高度憂心中國武漢肺炎疫情，歐洲聯盟執委會今天啟動公民保護機制安排2架專機，30日首架撤僑專機將從法國出發，初步估計大約先接回在武漢的250名法國公民。

通稱武漢肺炎的「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）肆虐，迄今在中國已造成逾百人喪生，災情中心的湖北省會武漢23日封城禁止任何人離開，包括美國、日本、英國、德國、法國及西班牙政府則都有意自武漢撤僑。

歐盟今天表示啟動公民保護機制，透過協調安排2架飛機接回在武漢的歐盟公民回歐洲，首架飛機預定30日從法國出發，初步估計大約有250名法國公民搭乘首班專機回國，其餘會員國100多名歐盟公民則搭乘第2班飛機，以後視需求也可能再安排專機。

在目前階段，只有健康或無症狀的歐盟公民才能搭撤僑專機。歐盟緊急協調中心將與會員國政府保持聯繫，安排抵達歐洲的時間及隨後隔離所需。

法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）先前說明，撤僑行動將會有專屬醫療團隊隨行以便監控，僑民回國必須隔離14日。

歐盟危機管理執委雷納希克（Janez Lenarcic）表示，安排撤僑專機是隨著疫情加劇及應法國要求，歐盟不會忘記世界上任何地方需要幫忙的公民，緊急協調機制將全天候工作，並與會員國保持聯繫，如果需要會投入更多支持。

歐盟將資助這次撤僑專機的運輸費用。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天上午才在北京與中國領導人習近平會面，中國媒體報導WHO認為沒有必要從武漢市撤僑，但歐盟下午隨即啟動撤僑機制，顯然國際有其不同專業判斷並存在高度憂心。

WHO今晚另發布訊息表示，北京當局已同意派遣國際專家至中國，將增進WHO對2019新型冠狀病毒了解，及指導全球對此一疫情的回應。