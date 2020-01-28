武漢肺炎蔓延 BBC：幸虧疫情發生在中國

被命名為「2019新型冠狀病毒」的武漢肺炎疫情仍在持續擴大，不少人議論武漢的「封城」決定是否正確。目前，「封城」不僅讓世衛組織總幹事譚德塞認為有助降低疫情蔓延機率，做法恰當，BBC也評論指出，國際社會共同默認的是，這場疫情「幸虧發生在中國」，因為只有中國這樣的體制才敢且能這麼做。而目前的發展也證明，在難以想像的震驚過後，是集體的暗自長長舒了一口氣。

另外，中國在溯源新型冠狀病毒上也有進展。27日，廣東省及浙江省都先後分離出新型冠狀病毒毒株。上海市公共衛生臨床中心科研部門新發與再現傳染病研究所所長徐建青帶領的科研團隊，也研製出一款抗病毒噴劑，直接通過喉嚨給藥可達預防效果，已供應給一線醫護人員。

BBC評論指出，1966年，英國埃姆（Eyam）村為防鼠疫向外擴散而封村，即使在死亡最高峰時，村民也沒有逃離，鼠疫最後造成埃姆村民至少260人死亡。這個封村的決定，就是現代意義的隔離檢疫，埃姆村民的犧牲，換取的是周圍地區特別是像謝菲爾德這樣人口聚居城市的人的安全。

盡量避免人與人之間的接觸，是防止疫情擴散的唯一有效辦法。今天武漢城的「封城」，也是要求1100萬人放棄避免感染病毒的機會來幫助政府控制疫情。留在城裡的人真的因此被傳染上病毒的可能性，從理性角度看或許很微小，但從心理角度，這種恐怖壓力在集體歇斯底里的氛圍下發酵「井噴」，可能性是實實在在的。

評論說，1100萬人口的大都市水陸空封城決定，不是一個武漢市長敢且能拍板的，可以想見，沒有最高領導人習近平的表態，誰也不敢下這個令。當局有沒有權力要求公民作出這樣的犧牲，「封城」是否有效，人們可以辯論。但國際社會一個共同的默認是，這場疫情「幸虧發生在中國」，因為只有中國這樣的體制才敢且能這麼做。

評論指出，2003年SARS疫情爆發後對中國嚴厲批評的世界衛生組織，這一次對中國政府的努力給予肯定，一再推遲是否應該宣布武漢病毒構成「國際關注的突發公共衛生事件」的決定。

德國及法國也對中國及時應對新型冠狀病毒疫情表示讚賞。鼓勵表態的背後，是大家都知道，中國封鎖疫情擴散的每一份努力，都會增加一份世人的安全係數。