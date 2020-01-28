加拿大首例武漢肺炎患者 同行妻列推定病例

加拿大27日宣布第一椿2019新型冠狀病毒「確認」病例和第二椿「推定」病例；兩例患者是夫妻檔，他們22日同自武漢經廣州飛抵多倫多。已確診的丈夫23日住進醫院隔離治療，情況穩定；仍屬「推定」案例的妻子因情況輕微，在家自我隔離。

加拿大25日宣布第一起「推定」病例，然後在27日確認該病例確為「2019新型冠狀病毒」(2019-nCoV，武漢肺炎)；同日宣布發現另一「推定」病例，這兩起案例是一起在22日從武漢經廣州抵達多倫多的50多歲夫妻。

加拿大醫療官員表示，這對夫妻在搭機時都有戴口罩，下機後搭私家車返家，家中沒有其他家人同住，接觸範圍極小。首例患者在23日因病情變嚴重、打911告知旅行史後，由做了防護措施的緊急醫護人員送入多倫多「新寧醫院」（Sunnybrook Hospital）接受負壓隔離治療，目前正在康復中。

多倫多市衛生局長德維拉(Eileen de Villa)表示，各級衛生部門持續緊密合作，「案例控管」和「聯繫追」是兩大重心。當局正與機上坐在他們周遭半徑2米內的乘客追聯繫。其他未被聯繫的對象，請「正常度日」。

面對外界對武漢肺炎的擔心和疑慮不斷、甚至試圖追查入院患者身分，德維拉特別呼籲各界尊重患者隱私。

加拿大醫療官員並宣布，另有19個案例因有疑似症狀且過去14天內自湖北抵達加拿大，當局正在調查中；其中大多數案件已住院隔離。過去這段日子有15個疑似案例已被排除是武漢肺炎。

安大略省首席衛生官威廉斯(David Williams)在記者會中表示，「此新型冠狀病毒情況與2003年SARS疫情相比，是兩個不同的世界和年代」，加拿大已做好防疫準備， 所有防疫系統都在運作中， 即便已有病例進入加拿大，「民眾風險仍然很低」。