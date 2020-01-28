美專機將抵武漢撤僑 運送230人撤離

國務院27日表示，國務院撤僑專機將於29日抵達已被封鎖的武漢機場，然後迅速運送230名左右美國駐武漢領事館外交官及其家人和「數量非常有限」的私人公民返美，所有專機乘客在出發前都會進行症狀篩檢。據了解，專機預定降落在洛杉磯以東約一小時車程的加州安大略市。

目前在武漢的美國公民大約有1000多人，這表示有數以百計的美國公民沒能搭上這架飛往美國的單程專機。其中有些人也可能是自己決定留在原地、等候度過難關。

阿拉斯加首席醫療官安妮·辛克(Anne Zink)表示，撤僑專機在安克拉治停靠加油時，乘客將登上不對外開放的航站，接受另一次健康檢查。醫護人員將與專機同行，倘若旅客在武漢和安克拉治之間出現症狀，他們將依據具體情況採取措施，安克拉治醫院也已準備好治療任何生病的乘客。

國務院拒絕確認航班目的地或到達後是否會對乘客進行隔離。國務院發言人說：「我們已就流程和預期中的檢查程序與可能的乘客保持聯繫。」

可能搭乘的專機乘客，包括35歲的普里西拉·迪基(Priscilla Dickie)和8歲的女兒，她們都拿到了機位，但她不確定如何前往20哩外的機場，因為武漢幾乎所有交通都封鎖了。

此外，對部分美國人來說，與親人一起留在武漢，似乎比搭上一架可能滿是病人或帶有病毒的飛機，要來得安全。而且這些旅客一旦到達美國，可能就要面臨隔離。

知情人士指稱，美國打算撤離僑民的報導周末出現在華爾街日報之後，電話如潮水般湧入美國駐北京大使館，顯然許多人對當前處境感到絕望。

上周剛回武漢和家人共度春節的華裔王嘉莉(Carrie Wang，音譯)說：「我在美國的所有朋友都說，『你非得搭上那架飛機不可』。」但這位電腦公司主管表示，她向大使館發送了電郵，要求留給她一個機位，直到27日晚上仍然了無音訊。

王嘉莉說，她放棄了，反正還有足夠的食物可以維持幾個星期。她說：「我和家人在一起，也可以工作。我可能把它將此視為一趟海外旅行的延長版。」