因應武漢肺炎疫情 美企暫停在湖北運營

受到武漢肺炎衝擊，既無遊客來玩，員工也無法上班，上海迪士尼樂園宣布無限期暫停營運，損失不小。 (美聯社) 分享 facebook 包括迪士尼、麥當勞、星巴克(Starbucks)和其他多家在中國有龐大業務的美國公司，紛紛針對中國的新型冠狀病毒疫情做出反應，包括暫停在湖北省的運營或限制員工旅行。其中，星巴克已關閉中國湖北省所有商店，暫停送貨服務。

隨著武漢肺炎在中國及世界各地傳播，全球企業也受到衝擊。上海市政府27日下令各公司行號延長春節假期，直到2月3日再恢復上班，而非原訂的1月31日。

全球旅遊理事會(World Travel and Tourism Council)執行長格洛莉亞·格瓦拉(Gloria Guevara)表示，當出現冠狀病毒之類的公共衛生威脅時，旅遊業將面臨巨大風險，「疫情造成的經濟損失，90％與病毒無關，而是與恐慌有關。疫情爆發後，區域旅遊及消費可能需要10到19個月才能完全恢復。」格瓦拉說，這類疫情大部分後果是因管理不善、缺乏溝通和驚慌失措造成。以2003年SARS疫情為例，對全球經濟造成400億至600億美元損失，中國有280萬份工作失業。

格瓦拉表示，「危機管理至關重要。」她表示，國際衛生官員「需要積極主動和透明化、與私營企業密切合作，而我們不必恐慌。我們完全支持遏制病毒傳播，與此同時，我們也需要採取必要措施來保護企業。」各大美國公司的應對作法包括：暫停運營、限制員工出差，取消節慶活動等等。

在蘇州的麥當勞店的麥當勞叔叔旁坐著一位戴著口罩的客人。 (美聯社) 分享 facebook

娛樂業：

迪士尼1月25日暫時關閉上海迪士尼度假村，26日暫時關閉香港迪士尼樂園；嘉年華郵輪(Carnival Cruises)1月25日至2月4日暫停9次定期航行；米高梅度假村(MGM Resorts)縮減了它在澳門度假村的農曆新年慶祝活動；皇家加勒比海郵輪(Royal Caribbean)暫停1月27日和1月31日兩次定期航程，這也是其在中國本土的唯一航程。

汽車業：

飛雅特克萊斯勒(Fiat Chrysler)暫時限制員工前往武漢及中國其他10個城市旅行；通用汽車(GM)暫時禁止員工前往武漢旅行，該公司在武漢設有與中國上汽集團合資的製造廠；福特汽車(Ford)暫停前往武漢的所有商務旅行。

零售業：

沃爾瑪(Walmart)表示它在中國400多個零售點將遵循官方建議，但未透露是否關閉任何地點；麥當勞宣布暫停在武漢及其周邊已封城所在的公司營運，並監控其在中國各地員工的健康狀況；星巴克關閉中國湖北省的所有連鎖商店，暫停送貨服務。

旅遊業：

達美航空宣布允許已預訂往返北京或上海航班的旅客在1月31日前更改行程，無需支付更改費用；Airbnb為預訂武漢1月21日至31日旅程的用戶提供免費取消預訂服務。若客戶被診斷出或懷疑患有冠狀病毒，也可取消預訂。