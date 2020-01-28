親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
我嚴防武漢肺炎
陸武漢肺炎疫情
武漢肺炎全球燒
國民黨大敗檢討
政治
軍事
綜合

高公局：國1可能塞到深夜 國5恐擠到明天凌晨2點

武漢客搭機經港赴美確診 國泰、港龍中招

2020-01-28 15:45世界日報 香港新聞組╱香港28日電

一名武漢肺炎患者由武漢搭港龍班機赴港後，再搭國泰飛往美國洛杉磯，隨後在美國確診。...
一名武漢肺炎患者由武漢搭港龍班機赴港後，再搭國泰飛往美國洛杉磯，隨後在美國確診。 美聯社
分享

新型冠狀病毒確診個案透過飛機傳到多地，一名武漢肺炎患者由武漢乘港龍航班赴港後，再乘國泰航班飛往美國洛杉磯，隨後在美國確診，國泰稱正協助衛生當局追蹤機上與患者有緊密接觸的人及消毒兩架飛機；至於同機涉多少乘客，國泰未有回應。醫生指機艙屬密閉空間，一旦與患者同機，其他乘客手感染風險極高。

明報報導，國泰集團昨接獲香港及美國衛生當局通知，一名乘客實感染與新型冠狀病毒有關嚴重呼吸傳染病，他於1月20日由武漢乘搭KA855航班抵港，再轉乘1月21日CX880航班往洛杉磯。國泰稱正按衛生當局指示，為兩架客機消毒，並通知相關機組人員及職員，及協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人。衛生防護中心稱昨晚接報後，隨即展開接觸者追蹤調查。

醫生：搭飛機應全程戴口罩

感染及傳染病專科醫生曾祈殷稱，機艙屬密閉空間，「大家坐定後，如坐在你後排或旁邊的人咳嗽，根本上是『硬食』及『中硬』」，若與患者同機，其他乘客會承受高風險。他提醒乘搭飛機應全程戴口罩，上機後應以消毒濕紙巾抹淨座椅把手，若觸碰廁所內手掣或水龍頭，亦宜用紙巾隔着，如廁後除要洗手，亦應再以消毒搓手液或紙巾抹手。

在全球疫潮下，搭飛機成為「高風險活動」，旅遊界議員姚思榮說，因政府呼籲減少與人接觸及到公眾場所，出入境人次難免下降，搭飛機出遊意欲亦減少，進一步打擊香港旅遊業，酒店業農曆新年入住率僅三至五成，房價更按年跌五至七成。但他認為現階段安全第一，港人首要團結防疫及抗疫。

武漢肺炎肺炎國泰航空

延伸閱讀

影／假國手警察又PO「武漢肺炎」假消息 遭記...

年後健身房甩肉怕武漢肺炎纏身 醫推隨身帶酒精...

小S力挺大S買1萬個口罩送武漢　「恨！比病毒...

汪小菲爆大S日本狂買1萬個口罩寄武漢　喊放下...

相關新聞

泰國新增境外移入6例武漢肺炎 累計14例

2020-01-28 14:52

武漢肺炎蔓延 BBC：幸虧疫情發生在中國

2020-01-28 16:13

加拿大首例武漢肺炎患者 同行妻列推定病例

2020-01-28 15:53

世衛：對中方防疫能力有信心 外界無需「過度反應」

2020-01-28 15:51

武漢肺炎疫苗 NIH拚3個月人體試驗

2020-01-28 15:35

美專機將抵武漢撤僑 運送230人撤離

2020-01-28 15:31

因應武漢肺炎疫情 美企暫停在湖北運營

2020-01-28 15:29

WHO秘書長：當前形勢不主張撤僑，不必過度反應

2020-01-28 15:28

200人可以先回來 日本首架撤僑包機深夜飛武漢

2020-01-28 15:17

韓國防部強化防疫 杜絕武漢肺炎病毒流入部隊

2020-01-28 14:55

武漢肺炎警訊 美媒：一帶一路恐助疫情擴散

2020-01-28 13:44

求自保！菲律賓暫停向中國公民核發落地簽證

2020-01-28 13:39

武漢肺炎疫情延燒 北韓加強防疫

2020-01-28 13:26

武漢肺炎撤僑 日本擬28日晚派包機

2020-01-28 13:25

美前兩例武漢肺炎基因定序完成 CDC：未變種

2020-01-28 13:18

韓媒：武漢肺炎兩名病患遊蕩5天 防疫網堪憂

2020-01-28 13:13

武漢肺炎潛伏期是否會傳染 世衛：尚未清楚

2020-01-28 13:08

防疫作戰 港府宣布公務員假期後可在家工作

2020-01-28 13:04

總計13國啟動撤僑計劃 日、德與中協商陷僵局

2020-01-28 12:59

南韓最快30日包機從武漢撤僑 不含中國籍家屬

2020-01-28 10:55

鴻海山西手機零組件廠傳延後復工 跨國企業因應疫情一覽

2020-01-28 10:46

大陸武漢肺炎死亡至少100例 道瓊大跌453點

2020-01-28 09:44

陸客入境土耳其後發燒咳嗽 12人遭隔離觀察

2020-01-28 09:42

WHO認錯：武漢肺炎全球風險應為「高」而非「中等」

2020-01-28 09:17

在武漢德國人盼撤僑：人們很恐慌 隔離在家精神壓抑

2020-01-28 08:47

德擬派軍機撤僑 中國政府怕造成民眾恐慌未同意

2020-01-28 08:33

武漢肺炎是否定為國際緊急事態 世衛可能再議

2020-01-28 08:25

傳尚未與中方喬好 日撤僑包機原訂今出發取消

2020-01-28 08:21

德國、柬埔寨淪陷／出現武漢肺炎首個確診案例

2020-01-28 08:14

武漢肺炎美CDC警示升到第三級 籲避免赴中國全境旅遊

2020-01-28 07:58

武漢肺炎疫情蔓延 美國務院再更新赴陸旅遊警示

2020-01-28 05:54

美更新武漢肺炎疫情 110名符合調查病例

2020-01-28 02:43

武漢肺炎疫情蔓延 川普：願提供必要協助

2020-01-27 23:44

英國研究：武漢肺炎恐有多個疫源地 病毒不知道來自哪裡

2020-01-27 22:00

武漢肺炎國際再增新病例 日泰包機撤僑只等中國點頭

2020-01-27 21:59

武漢肺炎肆虐 英國當局啟動撤僑

2020-01-27 21:28

遏止武漢肺炎疫情 馬來西亞暫禁湖北遊客入境

2020-01-27 19:58

一圖看懂！靠這張疫情儀表板 追蹤武漢肺炎全球擴散地點

2020-01-27 19:35

南韓武漢肺炎確診增至4例 防疫級別升至警戒

2020-01-27 16:07
看更多

熱門文章

中國收治武漢肺炎 興建醫院僅用16小時完工

2020-01-27 17:19

500萬人離開武漢去哪？陸媒曝：有7515人赴台灣

2020-01-27 20:10

突破！浙江、廣東成功分離出新型冠狀病毒毒株

2020-01-27 21:04

台灣增兩例武漢肺炎確診個案 赴陸旅遊疫情升級警告

2020-01-28 13:40

整理包／武漢肺炎肆虐全球！台灣7例確診 疫情、預防方法一次看

2020-01-28 15:33

大陸疫情整理包／武漢肺炎病毒分離成功 港專家估疫情年中減退

2020-01-27 22:29

一圖看懂！靠這張疫情儀表板 追蹤武漢肺炎全球擴散地點

2020-01-27 19:35

武漢肺炎／陸客來台限制對象擴大 新增在海外、港澳之陸籍人士

2020-01-27 19:07

WHO認錯：武漢肺炎全球風險應為「高」而非「中等」

2020-01-28 09:17

《科學》雜誌：武漢肺炎病毒起源地恐非華南海鮮市場

2020-01-28 01:01

上海人拒與發燒武漢人同機回國 旅客怒：不是同胞嗎？

2020-01-28 10:21

鎖定武漢肺炎可能接觸者 南投急送居家檢疫通知書

2020-01-27 19:00

台灣第5例武漢肺炎確診 與首例女台商同機

2020-01-27 16:49

童醫院定期消毒 被網友拍照誤報：武漢肺炎封院了

2020-01-27 21:18

監察院的屋頂閣樓 曾經藏有九個神秘牌位

2020-01-27 19:47

重回武漢肺炎起點！華南市場幕後老闆曝光

2020-01-27 17:00

陸官方指武漢肺炎病毒潛伏3-7天 重症病程可能沒發燒

2020-01-28 10:38

比SARS傳染的快 陸官員：武漢肺炎病例恐6、7天就翻倍

2020-01-28 08:49

沒買到整盒口罩 明天要趁早到華新生活館拿號碼牌

2020-01-27 19:21

陳時中籲政治人物 莫挑釁戴口罩的防疫原則

2020-01-27 19:34

政府即起每日釋600萬片口罩 一人限購3片

2020-01-28 14:48

陸官方專家：武漢肺炎出現無症狀感染者

2020-01-28 13:26

武漢2自由行陸客在台確診武漢肺炎 同行者也發燒隔離

2020-01-28 15:20

馬英九在台南 大讚賴清德的救援說「有勇氣和愛心」

2020-01-28 10:07

武漢肺炎死亡案例已106死確診超過4000例

2020-01-28 09:29

抵台被禁入境 陸客拿下口罩飆罵地勤：有人情味嗎

2020-01-28 07:53

武漢肺炎難防！柯文哲今下令市府員工戴口罩

2020-01-27 16:58

港大醫學院：武漢肺炎逾4萬人感染 整體疫情年中減退

2020-01-27 17:10

德國、柬埔寨淪陷／出現武漢肺炎首個確診案例

2020-01-28 08:14

除了湖北 大陸這五省武漢肺炎確診病例也已破百

2020-01-27 17:31

武漢肺炎湖北一日增1291例確診 累積上百人死

2020-01-28 10:25

英國研究：武漢肺炎恐有多個疫源地 病毒不知道來自哪裡

2020-01-27 22:00

已與陸協調從武漢撤走台人？ 國台辦：與事實情況不符

2020-01-28 13:34

影／鎮瀾宮抽出國運籤 ：中籤 產業倍受挑戰衝擊

2020-01-27 23:51

口罩管制出口 出境旅客每人限帶5盒

2020-01-27 18:42

兩國中生亂傳武漢肺炎假訊息 小心最高可罰300萬

2020-01-27 22:49

罷韓領第二階連署格式 領銜人：韓國瑜是高雄的病毒

2020-01-28 10:50

金芭黎疑似個案呈陰性反應 防疫專家憂恐有漏網之魚

2020-01-27 18:44

電腦模擬武漢肺炎會死6500萬人？ 醫：未考量防疫措施

2020-01-28 12:47

武漢抗疫發起開窗唱國歌 醫生疾呼危險快停

2020-01-28 09:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top