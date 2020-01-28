武漢客搭機經港赴美確診 國泰、港龍中招

一名武漢肺炎患者由武漢搭港龍班機赴港後，再搭國泰飛往美國洛杉磯，隨後在美國確診。 美聯社 分享 facebook

新型冠狀病毒確診個案透過飛機傳到多地，一名武漢肺炎患者由武漢乘港龍航班赴港後，再乘國泰航班飛往美國洛杉磯，隨後在美國確診，國泰稱正協助衛生當局追蹤機上與患者有緊密接觸的人及消毒兩架飛機；至於同機涉多少乘客，國泰未有回應。醫生指機艙屬密閉空間，一旦與患者同機，其他乘客手感染風險極高。

明報報導，國泰集團昨接獲香港及美國衛生當局通知，一名乘客實感染與新型冠狀病毒有關嚴重呼吸傳染病，他於1月20日由武漢乘搭KA855航班抵港，再轉乘1月21日CX880航班往洛杉磯。國泰稱正按衛生當局指示，為兩架客機消毒，並通知相關機組人員及職員，及協助當局跟進追蹤與患者有緊密接觸的人。衛生防護中心稱昨晚接報後，隨即展開接觸者追蹤調查。

醫生：搭飛機應全程戴口罩

感染及傳染病專科醫生曾祈殷稱，機艙屬密閉空間，「大家坐定後，如坐在你後排或旁邊的人咳嗽，根本上是『硬食』及『中硬』」，若與患者同機，其他乘客會承受高風險。他提醒乘搭飛機應全程戴口罩，上機後應以消毒濕紙巾抹淨座椅把手，若觸碰廁所內手掣或水龍頭，亦宜用紙巾隔着，如廁後除要洗手，亦應再以消毒搓手液或紙巾抹手。

在全球疫潮下，搭飛機成為「高風險活動」，旅遊界議員姚思榮說，因政府呼籲減少與人接觸及到公眾場所，出入境人次難免下降，搭飛機出遊意欲亦減少，進一步打擊香港旅遊業，酒店業農曆新年入住率僅三至五成，房價更按年跌五至七成。但他認為現階段安全第一，港人首要團結防疫及抗疫。