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武漢肺炎定為緊急事態？ 世衛重新開會討論

在武漢德國人盼撤僑：人們很恐慌 隔離在家精神壓抑

2020-01-28 08:47德國之聲 德國之聲

圖／德國之聲
圖／德國之聲
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您來自漢諾威，目前在武漢，和您的妻子以及5個月大的孩子困在那裡。首先想問一下，你們狀況如何？

穆勒（Sven Müller）：在現在這樣的境況下，我們還好。我們隔離在家，所以身體有點不舒服，精神上有點壓抑。

您說你們隔離在家，就是說你們壓根兒不出門了，是嗎？

穆勒：對。我們在我岳父母家。好在我岳父給我們買食品。所以我們和孩子感染病毒的機率可能比較小。

所以你們三口就不出門了。

（上）周四宣布交通管制後，我們出去採購了一下，主要是購買保質期比較長的食品、麵條等等。之後，我岳父出門幾次買新鮮的菜。

我們該如何想像您那裡的狀況？您窗外能看到什麼？

去年春節我也在這裡，那時候街上人來人往的。現在最多能看到兩三個人，有時候就是空無一人。

您覺得在武漢生活的人們現在狀況怎麼樣？

從有些聊天群裡傳播的信息、有些是假消息，能看出人們很恐慌。比如有一條消息說，有人把大量用過的口罩清洗以後再次出賣，這樣的消息無法證實，但這顯示出人們的恐慌，特別是那些有症狀的人。我也可以說說我自己的親身經歷：我們的小孩有一天夜裡咳嗽，我們當時也不知道該怎麼辦，因為小孩哭著醒來、咳嗽。我們在家裡很注意衛生、洗手等等。但我們當時也恐慌起來。我們知道醫院裡都是滿的。我的幸運之處是，我給德國領事館打了電話，他們剛開始也幫不上忙，但他們讓我跟一位講德語的中國女醫生聯繫上了，跟這位女醫生通話讓我們放下心來。我妻子在隔壁房間也找到了消過毒的衣服。小孩的咳嗽也平靜下來。但我們剛開始的時候還是挺恐慌的。

那是當然。您會抱有期待德國政府把你們接回家嗎？

絕對的。法國也計劃派飛機，日本還有其它國家也是。德國這邊看到新聞說，正在「核查可能的行動」。不過德國從北京派了一個團隊來武漢。這個團隊來的具體效果是什麼，目前還不清楚。

謝謝您給我們講了這麼多，祝你們一切都好。

（編者注：因電話採訪錄音音效不佳，部分內容無法譯出）

本文章由德國之聲授權提供】

武漢肺炎肺炎德國

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