一圖看懂！靠這張疫情儀表板 追蹤武漢肺炎全球擴散地點

武漢肺炎又稱2019新型冠狀病毒（2019-nCoV），從2019年12月爆發至今尚在持續延燒，全球各地人心惶惶。 圖／擷取自「即時戰情儀表板」 分享 facebook 武漢肺炎從2019年12月爆發至今尚在持續延燒，全球各地人心惶惶，世界衛生組織（WHO）將武漢肺炎正名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。為了讓世人掌握更確實的「防疫戰略資訊」，美國約翰·霍普金斯大學系統科學與工程中心（CSSE），製作了「即時戰情儀表板」，以世界地圖的方式來呈現武漢肺炎確診病例以及死亡案例的分佈，也開放數據供大家免費下載。

這份「即時戰情儀表板」由約翰·霍普金斯大學系統科學與工程中心共同總監Lauren Gardner領導製作，病例數據整合世界衛生組織（WHO）、美國疾病預防控制中心 （CDC、ECDC）、中國疾病預防控制中心（CCDC）、衛生應急辦公室（NHC）和一個中國的病例即時更新網站（DXY），並且隨時更新最即時資訊，以利全球防疫人員、媒體和一般民眾可以從中更清楚瞭解世界各地的疫情分布狀況。 Lauren Gardner表示，這個線上儀表板，完整顯示了武漢肺炎確認、懷疑、康復和死亡資訊，其數據會比經國家官方回報更即時，網站上也提供Google Sheets下載連結，裡面包含中國大陸、日本、泰國、韓國、越南、新加坡、哥倫比亞、巴西、澳洲、墨西哥、美國等地的確診與可疑病例資訊，不過網站目前尚未提供預測武漢肺炎擴散的資訊。

約翰·霍普金斯大學是全球醫學、公共衛生領域的知名研究機構，Lauren Gardner去年也和研究團隊預測美國可能會爆發麻疹的25個郡，發表於Lancet Infectious Diseases。今年又製作了武漢肺炎即時戰情儀表板，許多外媒如Newsweek、PBS News Hour、ABC News都採用這份地圖資訊作為可靠的引用消息來源。