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武漢肺炎爆發 湖北省星巴克所有門市暫停營業

2020-01-25 18:48中央社 北京25日綜合外電報導

星巴克示意圖，非當事人。 美聯社
星巴克示意圖，非當事人。 美聯社
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中國湖北省省會武漢市爆發肺炎疫情，目前全國已有41人喪命，連鎖咖啡品牌星巴克今天宣布暫停湖北省境內所有門市營運，連鎖速食業者麥當勞也宣布關閉湖北省5座城市的店面。

路透社報導，星巴克（Starbucks）今天宣布，農曆春節假期將關閉湖北省境內所有門市，並暫停外送服務。

根據星巴克在微博（Weibo）的發文，這項舉措是對於顧客和員工的「健康考量」。湖北省位於中國華中地區，人口大約6000萬。

由於2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎疫情持續擴大，連鎖速食業者麥當勞（McDonald's）昨天也關閉湖北省境內5座城市的旗下分店，其他地區的分店也正落實新的衛生規範措施。

麥當勞亞洲地區企業關係經理沈培杰透過電子郵件告訴美國有線電視新聞網商業頻道（CNN Business），麥當勞昨天關閉了位於湖北省武漢市、鄂州市、黃岡市、潛江市和仙桃市的分店。

上述5座城市都被中國政府限制公共交通運輸。湖北省已下令境內10多座城市的大眾運輸停止營運。

沈培杰還說：「麥當勞在大眾運輸正常運作的湖北省城市分店依舊正常營運。員工和顧客的安全是我們的優先考量，我們所有餐廳營運和辦公室職員都有實施全面且謹慎的措施。」

除了暫停服務外，麥當勞也實施嚴格新標準，監控員工是否有感染跡象。員工只要有發燒或感冒症狀都會被送回家。除此之外，員工將開始配戴口罩，依照指示洗手且更頻繁地使用消毒劑。

麥當勞也在各個分店提供手部消毒液供顧客使用、增加店內清潔頻率，並指示供應商做好安全預防措施。

武漢肺炎肺炎

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