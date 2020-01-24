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星宇首航澳門太夯！乘客高規格體驗 唯有一事扣分

2020-01-24 08:43聯合新聞網 星際大戰那個路克／即時報導

2020年的1月23日，台灣的天空又多了一間嶄新的航空公司，但這間新的航空公司並不以台灣的天空為限，而是將眼光放到了世界甚至是地球外的宇宙，極具質感的企業色搭配富有設計感的周邊商品，讓星宇在開航前就擄獲了許多粉絲的芳心，大家也都十分期待星宇首航的到來。

首航紀念封和撲克牌。星際大戰那個路克／攝影
首航紀念封和撲克牌。星際大戰那個路克／攝影
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星宇飛往澳門班次中最晚的一班JX205，原定18:50起飛，也是K董原本要執飛的班次，後來因為飛安的問題改飛下午的班次。時間來到了18:30，這時開始有同班機的旅客在一旁看著手機的APP說由K董駕駛從澳門返台的班機才剛到新竹而已，眼看時間已經超過了原定的登機時間18:20，地勤那邊卻僅告知旅客們是來機晚到，並沒有詳加贅述是什麼原因。

但在星宇航空的社團說卻也有人拍到在澳門時大批K粉搶著跟K董合照，不論是否因為這樣而造成班機延誤，都已經造成了最末班旅客的困擾，讓我們一直等到一小時後才登機，興致也隨著時間不斷的流失，尤其是同行中還有帶著嬰兒前來搶先體驗的夫妻檔，原本小朋友已經進入了飛航模式，就在一個小時後又恢復了正常，爸媽又得花一次的心力將小朋友哄睡，實在非常考驗父母的耐心。

好不容易，19:50分時間到，開始登機了，在登機證查驗的地方會發一個首航紀念封，整體的質感還是一如往常的精緻。沿著B3登機門的走道一路走進機艙，星宇的內裝果然沒有讓人失望，映入眼簾的是穿插著星宇企業色的座椅，深淺兩色的搭配讓整個空間看起來更有深度，座位的配置是標準左右各三的窄體客機配置，實際的坐到位置上後，腳部區域明顯的比其他航空公司要來得大，這也難怪，原本能容納240人的A321neo，在星宇的堅持下只放了188個座位，為的就是要讓旅客們有更舒適的享受。

原本能容納240人的A321neo，為了讓旅客能有更舒適享受，因此只設置188個...
原本能容納240人的A321neo，為了讓旅客能有更舒適享受，因此只設置188個座位。星際大戰那個路克／攝影
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原本能容納240人的A321neo，為了讓旅客能有更舒適享受，因此只設置188個...
原本能容納240人的A321neo，為了讓旅客能有更舒適享受，因此只設置188個座位。 星際大戰那個路克／攝影
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頸靠的部份，不僅可以因應不同身高的旅客進行上下調整，還能夠向中間凹折，形成一個ㄇ...
頸靠的部份，不僅可以因應不同身高的旅客進行上下調整，還能夠向中間凹折，形成一個ㄇ字型。 星際大戰那個路克／攝影
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原本能容納240人的A321neo，為了讓旅客能有更舒適享受，因此只設置188個...
原本能容納240人的A321neo，為了讓旅客能有更舒適享受，因此只設置188個座位。 星際大戰那個路克／攝影
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原本能容納240人的A321neo，為了讓旅客能有更舒適享受，因此只設置188個...
原本能容納240人的A321neo，為了讓旅客能有更舒適享受，因此只設置188個座位。星際大戰那個路克／攝影
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除此之外，星宇捨棄了傳統厚實的椅背，取而代之的是輕巧又不失舒適度的椅背，讓空間又增大了不少，在這邊還有一個小巧思是在頸靠的部份，不僅可以因應不同身高的旅客進行上下調整，還能夠向中間凹折，形成一個ㄇ字型，再也不用擔心在漫長的旅途中打盹時無處可靠，可以放心的休息儲備體力，盡情的享受旅行。

在乘客陸續就坐之後，期待已久的重頭戲就來了，只有在YouTube上面看過的機上安全影片，終於真正的在星宇的機艙中播放了，大家一陣驚呼，在機艙中看真的很有要前往宇宙旅行的錯覺。

抗噪耳機。星際大戰那個路克／攝影
抗噪耳機。星際大戰那個路克／攝影
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機上雜誌。星際大戰那個路克／攝影
機上雜誌。星際大戰那個路克／攝影
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客艙安全須知卡。星際大戰那個路克／攝影
客艙安全須知卡。星際大戰那個路克／攝影
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起飛後不久，餐點很快地送上來，是傳說中的胡同燒肉丼飯，上面還有些許的黑木耳跟花椰菜還有一片玉子燒陪襯，視覺上色彩非常的多元，夾起一片肉片，一咬下去，瞬間肉汁參雜著肉香味瀰漫整個口腔，搭配粒粒分明不軟爛的米飯簡直是絕配，脆口的木耳補上了口感的部份讓整個餐點更有層次，唯一美中不足的是花椰菜太過軟爛，原本脆口的口感並沒有凸顯出來，但整體來說也堪稱是數一數二的飛機餐了。

星宇航空委由胡同燒肉製作的機上餐點。 星際大戰那個路克／攝影
星宇航空委由胡同燒肉製作的機上餐點。 星際大戰那個路克／攝影
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星宇航空委由胡同燒肉製作的機上餐點。 星際大戰那個路克／攝影
星宇航空委由胡同燒肉製作的機上餐點。 星際大戰那個路克／攝影
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快樂的時光總是過得特別快，一個半小時左右的航程很快的就在空服員忙進忙出的處理旅客們的免稅品訂單中到了尾聲，整體而言，星宇航空的乘坐體驗以及空服員們的服務都讓所有的乘客們值回票價，確實讓旅客們的飛行體驗達到了前所未有的高度，但那遺憾的一個小時延遲卻也將這美好的體驗打了大大的折扣，期待星宇能夠好好的檢討這次班機延誤的問題，修正後逐漸成長成國內航空業的領頭羊。

星宇航空23日首航，董事長張國煒（右二）親自在空橋門口送機，粉絲要求合照或簽名都...
星宇航空23日首航，董事長張國煒（右二）親自在空橋門口送機，粉絲要求合照或簽名都來者不拒，十足收編粉絲的心。記者陳嘉寧／攝影
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※本文由YouTuber「星際大戰那個路克」授權提供

澳門星宇航空空服員張國煒

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