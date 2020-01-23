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星宇「綠色乖乖」求保庇 包裝寫3序號原因曝

2020-01-23 15:17聯合新聞網 綜合報導

左起為星宇航空初號機、貳號機、3號機的乖乖守護神，包裝上的編號是空巴原廠的機身製...
左起為星宇航空初號機、貳號機、3號機的乖乖守護神，包裝上的編號是空巴原廠的機身製造序號。圖擷自「星宇航空 STARLUX Airlines」臉書專頁
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星宇航空今日（23日）首航，飛往澳門、峴港、檳城的班機全數客滿，而董事長張國煒（K董）一早也出席星宇首航儀式，與桃園市長鄭文燦等人一同剪綵，現場也特別準備了K董牌乖乖，讓民眾拍照。事實上，過去就曾有網友發現星宇新機抵台紀錄片中，K董前方就擺著綠色乖乖，而星宇航空也在臉書分享，表示交機小組遠從德國漢堡將守護3架班機的綠色乖乖帶回台，交棒給星宇總部守護。

星宇航空在去年11月公布的 「A321neo抵台紀錄片」中，就有網友發現星宇內部開會片段中K董前方電視上擺著綠色乖乖，而K董本人也親自回覆，表示綠色乖乖上寫的該班機的編號B-58201，令許多網友驚訝，原來星宇也信乖乖傳說。

星宇航空的紛絲團也在20日發文，表示交機小組在交機後，遠從德國漢堡基地將3包綠色乖乖帶回台，文章寫道「自去年一路守護三架星宇人心血，同樣日夜待命的『綠色乖乖』，從今日起守護重任正式交棒星宇總部」，而3包乖乖上也寫著星宇3架班機的空巴原廠機身製造序號，且分別代表「星宇航空初號機、貳號機、3號機」。

而綠色乖乖也再次現身在星宇首航儀式，現場除了有K董的Q版人形看板外，也有K董牌特製乖乖，供民眾拍照，甚至有熱情民眾帶著綠色乖乖給K董簽名。

有民眾在星宇首航儀式時帶著綠色乖乖給K董簽名。圖擷自「星宇航空 STARLUX ...
有民眾在星宇首航儀式時帶著綠色乖乖給K董簽名。圖擷自「星宇航空 STARLUX Airlines」臉書專頁
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星宇航空張國煒乖乖

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