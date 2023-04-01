40多歲男打AZ頭暈噁心併發血栓 獲救濟金150萬

衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）3月9日召開第198次會議，此次共審議125案，其中9案核予救濟，分別為AZ疫苗4案，BNT疫苗3案，莫德納、高端各1案，救濟金額在6000元至150萬元之間。其中救濟金額最高150萬元者，為台中市40多歲許姓男子，接種疫苗後10天因嚴重頭痛、噁心等就醫，檢查為血栓併血小板低下症候群，研判與接種AZ疫苗相關，依規定核予救濟。

雲林縣50多歲郭姓男子（編號：4806）經審議，依據病歷資料記載、臨床表現及相關檢驗結果等研判，個案接種疫苗後9天因雙下肢麻痛等情形就醫，影像學檢查顯示多處脊髓病變。其症狀無法確定與接種BNT疫苗之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」規定，核予救濟金40萬元。

高雄市40多歲蔡姓女子（編號：4581），個案接種疫苗後20日因雙腳刺痛麻木等情形就醫，神經傳導檢查結果顯示為脫髓鞘性多發性神經病變，其症狀發生時序無法確定與接種AZ疫苗之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」規定，核予救濟金10萬元。

彰化縣張姓民眾（編號：5041），個案接種疫苗後11日因步態不穩、雙下肢麻木等情形就醫，經診斷為格林巴利症候群。其症狀無法確定與接種AZ疫苗之關聯性，依據「預防接種受害 救濟基金徵收及審議辦法」規定，核予救濟金10萬元。

另較年輕2例個案，台中市20多歲游姓女子（編號：5108），個案接種疫苗後3日因胸痛、呼吸急促等情形就醫，心臟超音波檢查結果無異常，經診斷為心肌炎，其症狀無法確定與接種莫德納之關聯性，依據「預防接種受害救濟基金徵收及審議辦法」規定，核予救濟金1萬元。

台中市20多歲彭姓女子（編號：4535），個案接種疫苗後2日出現皮膚發紅發癢，接種後9日就醫，經診斷為蕁麻疹。蕁麻疹發作之原因包含藥物、食物、環境及心理情緒等，惟其症狀時序上仍無法確定與接種BNT之關聯性，依據規定核予救濟金5000元。

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