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專家：猴痘多性行為傳染 非空氣傳播

聯合報／ 記者邱宜君楊雅棠／台北報導
國內猴痘個案需等疹痘結痂且脫皮，始能出院；疾管署將研擬放寬解隔離標準。（美聯社）
國內猴痘個案需等疹痘結痂且脫皮，始能出院；疾管署將研擬放寬解隔離標準。（美聯社）

衛福部疾管署規定，猴痘確診者須在醫院隔離至「全身痂皮掉落」，多名症狀輕微猴痘個案關在醫院數十天，身心瀕臨崩潰，直呼侵害人權。台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民指出，猴痘病毒不會透過空氣傳播，而飛沫傳染的可能性也不高，依照現行規定，感染者隔離過長，確實有檢討空間。

黃立民強調，如果猴痘病毒能經由空氣傳播，全世界感染規模絕不僅於此；猴痘病毒可能飛沫傳染，效率不好，絕大部分確診者係因性行為感染。

黃立民說，如果確診者只剩一點點皮疹，知道如何自我照顧與防護，應該就可以返家，不需關在醫院，「此時至超商買個東西，也不會怎麼樣」。

疾管署副署長羅一鈞表示，已著手蒐集資料，近日內召開專家會議討論。

若出現六大症狀，恐感染猴痘，應盡早就醫。圖／疾管署提供
若出現六大症狀，恐感染猴痘，應盡早就醫。圖／疾管署提供

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