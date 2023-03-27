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猴痘隔離天數、處所 疾管署研議調整

聯合報／ 記者楊雅棠／台北報導

猴痘個案須在醫院隔離至痂皮掉落，時間漫長，引發當事人情緒瀕於崩潰，對此，疾管署副署長羅一鈞表示，正研擬修訂隔離天數、隔離照顧的處所，應會有調整鬆綁的空間。

一名猴痘個案日前在臉書發文，自述自己是台灣第二例猴痘個案，染疫半年後才鼓起勇氣，分享自身故事，這是一種非常辛苦的疾病，住院隔離期間長達四十天，身處於密閉、無法開窗的病房，身心俱疲，還面臨網路及電話的「獵巫、霸凌、騷擾」，加上每天身體劇痛，須靠著止痛針及口服藥物，才能入睡，孤立無援。

據國內規定，若個案疑似感染猴痘病毒，必須收治於具獨立衛浴的單人病室，並通報和採檢；若確診為猴痘，就須隔離治療到全身皮膚病灶結痂完全脫落為止。

反觀鄰近國家則人性許多，以新加坡為例，視個案病況，可在醫院、指定處所或家中隔離，隔離期間為十四天再加上七天自主健康管理。韓國雖未有明確隔離期間，且需隔離在可一人室隔離的醫院，但只要確認輕症，就可在家隔離；日本則建議自主隔離廿一天。

由於國內隔離時間係以皮膚病灶結痂完全脫落為基準，加上並未依照輕重症而可以選擇在家隔離，以致當事人覺得「一直被關在醫院」。

對此，台大雲林分院副院長、感染科主治醫師洪健清表示，感染症醫學會、愛滋醫學會、感控醫學會已於上周六（廿五日）開會討論隔離措施；台灣猴痘案例數較少，但確診者多為免疫低下，先採較嚴格方式隔離，未來應可修正放寬。

新冠肺炎 COVID-19

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